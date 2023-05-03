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Сегодня, 13:15

Что происходит с организмом, когда вы бросаете курить? Объясняет нарколог

Руслана Бобкова
Татьяна Карпова
Психиатр, нарколог
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Пачка сигарет
Фото Freepik/freepik
Дополнительная мотивация для тех, кто пытается расстаться с сигаретами.

Отказ от курения — процесс сложный и болезненный. Более осознанным, приятным и, главное, продуктивным он может стать, если человек на каждом этапе будет знать, что именно происходит с его организмом.

Разбираемся вместе с врачом психиатром-наркологом Татьяной Карповой.

«Так ли просто курить бросить? К сожалению — нет. Однако, расставаясь с вредной привычкой, человек становится свидетелем настоящих чудес в своем организме. Процесс оздоровления запускается в первые две недели после отказа от вредной привычки.»
Татьяна Карпова
Психиатр, нарколог

Что происходит с организмом в первую неделю после отказа от сигарет

Уже в первый день человек испытывает подъем душевных сил. Ему не хочется курить.

На второй день начинается восстановление мерцательного эпителия и начинается регенерация слизистой кишечника. При этом начинается «никотиновое голодание», так как многие процессы в организме протекали с участием никотина, человек может стать более раздражительным, могут появиться проблемы со сном. Затем повышается тонус кровеносных сосудов, улучшается кровоснабжение сердца и головного мозга. Происходит регенерация слизистой бронхов и восстановление работы поджелудочной железы.

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Freepik/cookie_studio

На четвертый день нормализуется кровоснабжение мозга, в бронхах происходит перестройка системы продуцирования бронхиального секрета. Она и вызывает у бывших курильщиков кашель с мокротой. Уходит психологическое напряжение, связанное с переживаниями человека по поводу расставания с привычкой.

Затем заживают микротрещины на языке, вкус продуктов воспринимается богаче и острее. Параллельно возвращается подавленное и агрессивное настроение.

Протекает никотиновая ломка. Из-за перестройки в организме кожа начинает шелушиться, появляются прыщики. Возникают легкие боли в желудке, а от жирной пищи появляется изжога. Но все это — нормальные симптомы отказа.

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Что происходит с организмом во вторую неделю после отказа от сигарет

На восьмой день полностью возвращается утраченное обоняние. Многие запахи становятся яркими и насыщенными, пища — намного вкуснее и приятнее. Аппетит повышается, возможен набор лишнего веса.

К 12-му дню улучшается состояние кожи «завязавшего». Проходят прыщи, цвет кожи с бледного и зеленоватого становится естественным и приятным.

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Freepik/freepik

Наконец, к 14-му дню уходит желтизна с пальцев, а цвет лица приходит в норму. Две недели становятся рубежом избавления от зависимости.

Что происходит с организмом через месяц после отказа от сигарет

Через месяц отказа от курения восстанавливается работа сердечно-сосудистой системы. Постепенно приходят в норму плазменные показатели. Риск сердечного приступа, развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и рака существенно снижается.

Затем восстанавливаются и легкие. Поврежденные реснички, защищавшие их от бактерий и воздушно-капельных инфекций, практически полностью заменяются новыми. У курильщика исчезает одышка.

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Что происходит с организмом через год и более после отказа от сигарет

Срок стабильного и полного отказа — год. За это время вдвое снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с образованием жировых отложений на стенках сосудов и рубцовой ткани, образованной из-за повреждения токсинами стенок артерий.

«На полное восстановление здоровья курильщика уйдет более семи лет.»
Татьяна Карпова
Психиатр, нарколог

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Что будет, если...
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