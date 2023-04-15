Почему, когда бросают курить, толстеют? Разбираемся с наркологами

Минздрав РФ сообщил о том, что популярность курения среди россиян с 2009 года сократилась более чем втрое: с 69% до 21%. Одна из наиболее распространенных проблем, с которой сталкиваются те, кто бросил курить, — набор веса.

Почему это происходит и как этого избежать, разбираемся с экспертами-наркологами.

Почему люди поправляются, когда бросают курить

Недостаток дофамина

Никотин действует на дофаминовые структуры в мозге и высвобождает дофамин — «гормон удовольствия», к которому мы очень быстро привыкаем. Это приводит к ощущению радости и расслабления, которые являются основной причиной, почему люди начинают курить и продолжают это делать.

Еще один источник дофамина — вкусная еда. Например, сладкое. Так, когда человек перестает получать дофамин из никотина, он переключается на вкусности. Причем в больших количествах.

Замедленный обмен веществ

Доказано, что никотин непосредственно влияет на метаболизм и массу тела. В течение первых 2-3 недель после отказа от курения метаболизм организма начинает восстанавливаться. К нормальному значению скорость метаболизма приходит только спустя два года после того, как человек перестал курить.

Психологическая привычка

Курение является не только физической, но и психологической привычкой. У курильщика формируется ассоциация между определенными ситуациями и курением (например, после еды, перед сном или во время перерыва на работе), что делает курение автоматическим рефлексом.

Для борьбы с психологической зависимостью от курения необходимо изменить образ жизни и привычки. Важно заменить курение на другие способы расслабления и снятия стресса, например занятия спортом, йогой или медитациями.

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Изменение вкуса продуктов

При выкуривании одной сигареты курильщик вдыхает более четырех тысяч токсинов, которые снижают чувствительность к запахам и вкусам. При отказе от курения вкусовые ощущения становятся более выраженными и человек получает большее удовольствие от еды, что и способствует набору лишнего веса.

Как не набрать вес после отказа от курения

Особой диеты при отказе от курения нет. Однако стоит обратить внимание на рекомендации ниже:

Наладьте режим питания.

Сохраняйте баланс между энергией, поступающей с пищей, и энергией, расходуемой в течение дня.

Полноценно питайтесь разнообразной пищей.

Поддерживайте физическую активность.

Пейте больше воды. Вода помогает уменьшить аппетит и улучшает обмен веществ.

Ешьте больше овощей и фруктов. Они одновременно содержат мало калорий и много питательных веществ, помогая организму восстановиться после курения.

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Избегайте алкоголя и сладких напитков. Они очень калорийные и провоцируют желание перекусить.

Когда хочется перекусить, сходите на прогулку, займитесь спортом или другими хобби, которые отвлекут от мыслей о курении и еде.

Обратитесь к диетологу или врачу для разработки индивидуальной программы по поддержанию здорового образа жизни.

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