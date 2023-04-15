Почему, когда бросают курить, толстеют? Разбираемся с наркологами
Минздрав РФ сообщил о том, что популярность курения среди россиян с 2009 года сократилась более чем втрое: с 69% до 21%. Одна из наиболее распространенных проблем, с которой сталкиваются те, кто бросил курить, — набор веса.
Почему это происходит и как этого избежать, разбираемся с экспертами-наркологами.
Почему люди поправляются, когда бросают курить
Недостаток дофамина
Никотин действует на дофаминовые структуры в мозге и высвобождает дофамин — «гормон удовольствия», к которому мы очень быстро привыкаем. Это приводит к ощущению радости и расслабления, которые являются основной причиной, почему люди начинают курить и продолжают это делать.
Еще один источник дофамина — вкусная еда. Например, сладкое. Так, когда человек перестает получать дофамин из никотина, он переключается на вкусности. Причем в больших количествах.
При курении в кровь высвобождается гормон дофамин, который вызывает положительные эмоции. При отказе от сигарет появляется синдром отмены, который делает человека раздражительным. Эти неприятные ощущения обычно и «заедают».
Замедленный обмен веществ
Доказано, что никотин непосредственно влияет на метаболизм и массу тела. В течение первых 2-3 недель после отказа от курения метаболизм организма начинает восстанавливаться. К нормальному значению скорость метаболизма приходит только спустя два года после того, как человек перестал курить.
Никотин снижает аппетит и замедляет обмен веществ. Когда человек бросил курить, аппетит восстанавливается быстрее, чем обмен веществ, поэтому может происходить набор лишнего веса.
Психологическая привычка
Курение является не только физической, но и психологической привычкой. У курильщика формируется ассоциация между определенными ситуациями и курением (например, после еды, перед сном или во время перерыва на работе), что делает курение автоматическим рефлексом.
У каждого человека в жизни присутствует стресс, и многие прибегают к курению, чтобы справиться с ним. Когда человек бросил курить, он может начать «заедать» стресс и из-за этого набирать лишний вес.
Для борьбы с психологической зависимостью от курения необходимо изменить образ жизни и привычки. Важно заменить курение на другие способы расслабления и снятия стресса, например занятия спортом, йогой или медитациями.
Изменение вкуса продуктов
При выкуривании одной сигареты курильщик вдыхает более четырех тысяч токсинов, которые снижают чувствительность к запахам и вкусам. При отказе от курения вкусовые ощущения становятся более выраженными и человек получает большее удовольствие от еды, что и способствует набору лишнего веса.
После отказа от курения человек узнает настоящий вкус продуктов. Вредные вещества, которые вдыхает курильщик, воздействуют на вкусовые рецепторы, искажая восприятие.
Как не набрать вес после отказа от курения
Особой диеты при отказе от курения нет. Однако стоит обратить внимание на рекомендации ниже:
- Наладьте режим питания.
- Сохраняйте баланс между энергией, поступающей с пищей, и энергией, расходуемой в течение дня.
- Полноценно питайтесь разнообразной пищей.
- Поддерживайте физическую активность.
- Пейте больше воды. Вода помогает уменьшить аппетит и улучшает обмен веществ.
- Ешьте больше овощей и фруктов. Они одновременно содержат мало калорий и много питательных веществ, помогая организму восстановиться после курения.
- Избегайте алкоголя и сладких напитков. Они очень калорийные и провоцируют желание перекусить.
- Когда хочется перекусить, сходите на прогулку, займитесь спортом или другими хобби, которые отвлекут от мыслей о курении и еде.
- Обратитесь к диетологу или врачу для разработки индивидуальной программы по поддержанию здорового образа жизни.
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