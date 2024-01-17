Чем натуральная косметика отличается от органической: рассказывают эксперты
При выборе косметических продуктов для ухода за кожей и волосами мы сталкиваемся с различными терминами — «натуральная» и «органическая». Что они означают и в чем заключается различие между ними? Давайте разбираться вместе.
Что такое натуральная косметика
Натуральная косметика — это продукты, созданные на основе природных ингредиентов. Она отличается от обычной косметики тем, что не содержит вредных химических компонентов и синтетических добавок.
Понятие «натуральности» может отличаться у разных производителей. Некоторые бренды используют термин «натуральный» в любой продукции.
Состав
Состав натуральной косметики включает такие компоненты, как растительные экстракты, эфирные масла, минералы и другие природные ингредиенты.
Они обладают полезными свойствами для кожи и волос, улучшают их состояние и замедляют процесс старения.
Натуральная косметика не содержит парабены (консерванты), сульфаты (пенообразователи), силиконы, искусственные красители и ароматизаторы.
Некоторые из наиболее распространенных органических компонентов, используемых в натуральной косметике, включают органические масла (кокосовое, ши, аргановое и другие), экстракты растений (алоэ вера, ромашка, зеленый чай) и натуральные пигменты (красители на основе фруктов и овощей).
Преимущества и недостатки
Одно из преимуществ натуральной косметики — более благоприятное воздействие на кожу. Натуральные ингредиенты обладают увлажняющими свойствами, способны успокоить раздраженную кожу и повысить ее упругость.
Однако натуральная косметика может вызывать аллергические реакции и раздражения.
Что такое органическая косметика
Органическая косметика — это вид косметических средств, производимых на основе натуральных ингредиентов, выращенных без использования химических удобрений и пестицидов.
Ее компоненты проходят сертификацию и соответствуют определенным стандартам. На упаковке можно увидеть соответствующие логотипы и штампы, подтверждающие сертификацию.
Производители органической косметики стремятся использовать только сертифицированные органические ингредиенты. Для получения сертификата они должны соответствовать определенным стандартам, которые регулируются международными организациями.
Состав
Важная особенность органической косметики — природное происхождение всех ее компонентов. В составе таких средств не должно быть синтетических добавок, парабенов, фталатов и других вредных для здоровья человека веществ. Все ингредиенты должны получаться из растительного или животного сырья.
Преимущества и недостатки
Производители органической косметики предпочитают использовать растительные ингредиенты, такие как масла, экстракты и эфирные масла растений. Они обладают целебными свойствами и способствуют улучшению состояния кожи и волос.
Часто применяются натуральные антиоксиданты, такие как витамин Е или цитрусовые экстракты, которые помогают защитить клетки от повреждений свободными радикалами.
Стоит отметить, что органическая косметика может быть дороже по сравнению с обычными косметическими средствами. Это связано с более сложным процессом получения компонентов и строгими требованиями сертификации.
Тем не менее многие люди готовы платить больше за продукты, которые сочетают эффективность и безопасность использования.
Органическая и натуральная косметика: чем они отличаются
Чем органическая косметика отличается от натуральной:
- Натуральная косметика содержит только натуральные компоненты, полученные из растений или животных и не прошедшие химическую обработку. Органическая также состоит из натуральных ингредиентов, однако при ее производстве применяются строгие стандарты и требования по использованию органических сельскохозяйственных методов выращивания компонентов.
- Органическая косметика сертифицирована соответствующими организациями и имеет специальные маркировки, подтверждающие ее органическое происхождение. Это гарантирует потребителю, что продукт был произведен с использованием натуральных и органических ингредиентов без применения вредных химических добавок.
- Органическая косметика дороже натуральной. Это связано с использованием органического сырья, более сложными методами производства и высокими требованиями к сертификации.
Важно обращаться к сертифицированным брендам и проверять наличие соответствующих маркировок на упаковке.