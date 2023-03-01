Косметолог объяснила, как правильно наносить крем на кожу, склонную к отекам

Косметолог-эстетист Елена Литвинюк поделилась с «СЭ» универсальными рекомендациями по уходу за кожей, склонной к отечности. «Утром многие сталкиваются с отеками на глазах. В таком случае следует обратить внимание на то, как и какой крем вы наносите. Есть ночные кремы, а есть утренние — путать их нельзя», — предупредила специалист.

Также важно правильно наносить крем. Лучше делать это за час до сна на влажную кожу. «Крем не нужно накладывать, лишь аккуратно вбивать подушечками пальцев», — пояснила Елена Литвинюк.

Что делать, чтобы просыпаться без отеков, читайте в полной версии материала в «СЭ».