3 причины, почему опасно мешать алкоголь с газировкой
Многие люди предпочитают смешивать алкоголь и газировку, чтобы создать напиток с освежающим вкусом. Однако мало кто задумывается, что такие коктейли таят в себе опасность. Вместе с нутрициологом разбираемся, почему не стоит употреблять спиртные напитки с газировкой, а также расскажем, какая есть альтернатива.
Газировка заставляет быстрее опьянеть
Спиртные напитки, смешанные с газировкой, действуют так же, как пиво или шампанское. Пузырьки углекислоты разносят по организму алкогольные токсины очень быстро и тем самым ускоряют опьянение.
Кроме этого, газировка содержит большое количество сахара, что усиливает действие алкоголя на организм.
Сахар и углекислый газ способствуют более быстрому всасыванию алкоголя в кровь. Создается большая токсическая нагрузка на организм.
Газировка также может маскировать ощущение опьянения: человеку кажется, что он более трезвый, чем он есть на самом деле. Это увеличивает риск алкогольного отравления и других опасных последствий, связанных с употреблением спиртного.
Негативно влияет на сердце и печень
Газировка в сочетании со спиртным оказывает возбуждающее действие на сердечно-сосудистую систему, которая и так испытывает повышенную нагрузку из-за алкоголя.
Сочетание алкоголя со сладкими напитками наносит вред и печени.
Смешивание алкоголя с газировкой пагубно влияет на работу печени, потому что она вынуждена обрабатывать как спирт, так и сахар. Это может привести к повышению риска развития жирового гепатоза или других заболеваний.
Высокая калорийность
Сладкая газировка увеличивает и без того высокую калорийность алкогольных напитков. Такие коктейли могут привести к избыточному весу и ожирению. А это серьезный фактор риска развития диабета 2-го типа, болезней сердечно-сосудистой системы и остеоартрита.
Из-за того что в газировке много фруктозы, ее избыток откладывается в жир, в том числе и во внутренний (висцеральный) жир в печени.
Как лучше употреблять алкоголь
Смешивание алкоголя с газировкой может иметь серьезные последствия для здоровья. Лучше всего избегать таких комбинаций и пить спиртное в чистом виде или в сочетании с негазированной водой или натуральными соками. Напитки из винограда, яблока и лимона ускоряют расщепление этанола, что помогает оставаться трезвым дольше и облегчает похмелье.
Впрочем, самый действенный способ сохранить здоровье — не употреблять алкоголь вовсе.