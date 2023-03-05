Уход за мужской кожей лица: в чем его особенности и какие средства необходимы

Правильно подобранный уход не только сделает внешность привлекательней, но и отсрочит старость.

Кажется, что мужчинам достаточно просто умыться, и их уход за кожей лица завершен. Но на самом деле это не так. Мужская кожа также требует тщательного очищения и других полезных процедур. Подробнее об этом рассказала специалист по естественному омоложению Юлия Чуприкова.

Основные проблемы кожи, с которыми часто сталкиваются мужчины

Мужчины часто более серьезны, поэтому у них напряжены лоб и мышцы бровей, а также жевательные мышцы. Из-за гипертонуса лицо начинает ползти вниз и создавать глубокие складки в зоне носогубки, ушей, уголков губ, подбородка, бровей.

Еще одна распространенная причина старения лица — нарушение осанки. Напряжение мышц мешает циркуляции в сосудах, что вызывает отечность и серый цвет лица. В результате этого создается поплывший овал лица и появляется второй подбородок.

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Ежедневный уход за кожей для мужчин

Уход у мужчин практически не отличается от женского. Необходимо очищение, своевременное питание и увлажнение. Однако есть некоторые особенности.

Очищение

Увы, умыться водой недостаточно. На это есть весомая причина. В течение дня бактерии, грязь, пыль оседают на коже, в порах, затем активно размножаются — от этого появляются прыщи и черные точки. Избавляться от них с помощью мыла тоже не стоит. Как правило, оно сильно нарушает баланс pH и пересушивает кожу.

Средство нужно нанести на влажную кожу, распределить по лицу и смыть теплой водой — больше 30 секунд это не займет.

Увлажнение и питание

Это тоже этапы, которых не избежать. Если, конечно, хотите дольше сохранить молодость кожи и свежий вид. Здесь помогут увлажняющий и питательный кремы. Чередовать их можно в зависимости от времени года и суток.

Для упрощения ухода эксперт советует универсальные средства для лица и тела. Гель алоэ-вера можно использовать для нормализации сухой и жирной кожи в теплое время года, после бритья, как бальзам для волос и средство после загара. В холодное время года или на ночь можно взять крем с мочевиной. Ее добавляют в кремы для ног, чтобы размягчить грубую кожу пяток. В кремах для лица этот компонент служит мощным природным увлажнителем, обеспечивает коже здоровый вид, гладкость и эластичность.

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Защита от солнца

Это чуть более продвинутый этап ухода. Потому что, несмотря на стопроцентную его необходимость, пользуются им далеко не все. А мы рекомендуем. И не только летом. Дело в том, что даже зимой и сквозь облака солнечное излучение ускоряет увядание кожи. Появляются морщины, пигментные пятна. Чтобы этого избежать, и нужен крем/спрей с SPF.

Наносить его нужно после основного ухода, можно использовать увлажняющий крем с SPF и совместить сразу два этапа в одном. По возможности защитный слой стоит обновлять в течение дня.

Косметические процедуры для мужчин

Кроме ежедневных уходов для сохранения молодости мужской кожи рекомендуется выполнять косметические процедуры. К ним относятся массаж лица, гимнастика для лица и тейпирование.

После массажа лица снимается напряжение мышц, улучшается циркуляция крови, уменьшаются морщины. Процедура отлично расслабляет и отвлекает от повседневных забот. Его можно делать и самостоятельно, но мы рекомендуем не отказывать себе в удовольствии и обратиться к специалисту.

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Гимнастика для лица поможет вернуть нормальный тонус мышцам. Так ни одна напряженная мышца не будет тянуть другую. Это поможет предотвратить деформацию и асимметрию. Правильную схему может подсказать массажист.

У косметолога раз в месяц можно сделать чистку (удаление прыщей и черных точек) или пилинг (глубокое очищение, которое стимулирует рост новых клеток). Уверены, эффект от них вас впечатлит!