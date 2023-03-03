Врач рассказала, что хуже — загар в солярии или дефицит витамина D

Врач-дерматолог клиники академика Ройтберга Ангелина Тону поделилась с «СЭ» мнением о том, что опаснее — дефицит витамина D или регулярные походы в солярий. «Нет никаких сомнений в том, что витамин D необходим для крепких костей и здоровой иммунной системы, но солярий — не тот способ, с помощью которого нужно его получать. Важно знать, что такой загар никогда не обеспечит организм необходимым витамином D», — предупредила специалист. Также этот витамин не вырабатывается при нанесении специальных кремов для защиты кожи от ультрафиолета.

Рекомендуемая суточная доза витамина D — 600 МЕ (международных единиц). Ангелина Тону порекомендовала получать его из более безопасных источников, например, продуктов — жирной рыбы, обогащенных молочных продуктов и злаков. «Однако часто наблюдается дефицит витамина D, поэтому суточного объема недостаточно. Лучше всего сдать анализы и параллельно принимать соответствующую дозу, рекомендуемую врачами, или по таблицам, разработанным специалистами», — пояснила дерматолог.

«Витамин D можно также получить за 10 минут, гуляя по пляжу в утренние часы. В этот момент вырабатывается порядка 10 000 единиц, — рассказала Ангелина Тону. — Однако некоторые специалисты настаивают на том, что витамин D вырабатывается только с 12:00 до 14:00, когда нельзя находиться на солнце». Подвергать свой организм воздействию искусственного УФ-излучения даже с SPF врач тоже не советует — риски для здоровья, включая рак кожи и преждевременное старение, значительны и потенциально опасны для жизни. Простой способ убедиться, что вы получаете достаточное количество витамина D, — принимать соответствующую добавку, заключила Ангелина Тону.

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