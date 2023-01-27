Косметолог рассказала, как правильно очищать кожу, чтобы улучшить ее состояние

Врач-косметолог Кристина Артамонова в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что очищение и демакияж кожи — одно из самых важных, основных действий в уходе, которое должна выполнять каждая девушка. «Мы пользуемся декоративной косметикой, которая забивает поры и не дает коже правильно дышать. В процессе жизнедеятельности, наша кожа также загрязняется даже, если мы не красимся», — пояснила специалист важность базового ухода.

Для демакияжа, по словам Кристины Артамоновой, можно применять различные средства, начиная от мицеллярной воды, заканчивая различными специальными гелями. «Мицеллы очень хорошо абсорбируют все излишки жира и загрязнения. Но очень часто мицеллярная вода нарушает pH кожи, поэтому после нее мы используем гель или молочко — все по типу кожи подбирается, индивидуально», — рассказала косметолог.

Помимо мицеллярной воды, есть более мягкие, нейтральные средства для кожи, например, гели, которые позволяют смыть косметику. «То есть можно два раза умыться, и будет полностью и демакияж декоративной косметики, и очищение от повседневной выработки кожного сала», — подчеркнула эксперт.

Также для демакияжа подойдут профессиональные средства — специальные гели для визажа, позволяющие с помощью ватного диска удалить косметику с лица. «Но после этого, опять же, мы используем гель или молочко для умывания — двойное очищение обязательно. После умывания мы используем тоник, чтобы восстановить pH кожи», — напомнила Кристина Артамонова.

Косметолог обратила внимание, что и тоники тоже бывают разные — обновляющие, увлажняющие, просто для восстановления pH кожи. «Соответственно, если средство для умывания содержит лаурилсульфат (поверхностно-активные вещества, они же ПАВ) — это уже нарушает pH и для того, чтобы кожа восстановила свой баланс, мы используем тонизацию. Если кожа сухая — выбираем тоник, который увлажняет, если с воспалениями — тоник, позволяющий создать кислую среду на лице», — резюмировала косметолог.