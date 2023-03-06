4 причины, которые мешают похудеть

Дело не только во вредной еде.

Бывает так, что попытки избавиться от лишнего веса не приносят результата. А иногда оборачиваются еще и парой-тройкой лишних килограммов. О возможных причинах рассказали нутрициолог Алена Денисова и фитнес-блогер Кристи Лессинг.

Ошибки в питании

К общим ошибкам в питании можно отнести:

переедание «полезных» продуктов (хлебцы, орехи, фруктовые соки, десерты без сахара);

отсутствие стабильности в питании, например, когда за диетой в будние дни следует переедание на выходных.

Кстати, о продуктах, которые усиливают чувство голода, рассказали в статье по ссылке ниже.

Также важно помнить, что слишком строгие ограничения в питании, резкое снижение калорийности и полное исключение из рациона ряда продуктов без замещения их на полезные низкокалорийные аналоги могут привести к дефициту микроэлементов и нарушению метаболизма.

Нехватка физической активности

Если в жизни мало физической активности, тело не получает необходимой для похудения нагрузки. Это также может замедлить метаболизм и затруднить процесс сжигания жиров.

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Болезни

Существуют заболевания и патологические состояния организма, которые могут помешать сбросить лишний вес. К ним относятся:

сахарный диабет;

артрит;

проблемы с желудочно-кишечным трактом;

сердечно-сосудистые заболевания;

гормональные нарушения и др.

Помешать похудению может и прием лекарств. Например, гормональные препараты могут вызывать бурное увеличение аппетита.

Недостаток сна

Недостаток сна имеет накопительный эффект и способствует снижению метаболизма, а также стимулирует аппетит, особенно хочется сладких и жирных продуктов.

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О том, как наладить режим сна и улучшить его качество, можно прочитать в этой статье.

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