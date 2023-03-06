Стиль жизни
Не болеть
Медицина Советы и рекомендации Польза и вред Что будет, если... Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 14:00

4 причины, которые мешают похудеть

Кристи Лессинг
,
Ольга Стрельникова
Алена Денисова
Нутрициолог
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото Freepik/jcomp
Дело не только во вредной еде.

Бывает так, что попытки избавиться от лишнего веса не приносят результата. А иногда оборачиваются еще и парой-тройкой лишних килограммов. О возможных причинах рассказали нутрициолог Алена Денисова и фитнес-блогер Кристи Лессинг.

Ошибки в питании

К общим ошибкам в питании можно отнести:

  • переедание «полезных» продуктов (хлебцы, орехи, фруктовые соки, десерты без сахара);
  • отсутствие стабильности в питании, например, когда за диетой в будние дни следует переедание на выходных.
«На первое время будет полезно вести дневник питания, поскольку без четкого контроля съеденного многое пройдет мимо вашего взгляда. Незамеченная конфета, сладкий кофе, половина апельсина — такие погрешности увеличивают калорийность рациона. Составьте полное представление о том, что вы едите — это сильно увеличит шансы на успешное снижение веса»
Алена Денисова
Нутрициолог

Кстати, о продуктах, которые усиливают чувство голода, рассказали в статье по ссылке ниже.

Апельсины. 4 группы продуктов, которые только усиливают голод

Также важно помнить, что слишком строгие ограничения в питании, резкое снижение калорийности и полное исключение из рациона ряда продуктов без замещения их на полезные низкокалорийные аналоги могут привести к дефициту микроэлементов и нарушению метаболизма.

«Ограничение калорийности до уровня ниже необходимого для поддержания жизнедеятельности может замедлить метаболизм. А в долгосрочной перспективе — привести к проблемам со здоровьем»
Кристи Лессинг
Диетолог, нутрициолог

Нехватка физической активности

Если в жизни мало физической активности, тело не получает необходимой для похудения нагрузки. Это также может замедлить метаболизм и затруднить процесс сжигания жиров.

«Некоторые думают, что одной коррекции питания достаточно, чтобы начать худеть. Это не так. Должны присутствовать движение и физические нагрузки. Они не только увеличат расход калорий, но и положительно повлияют на здоровье»
Алена Денисова
Нутрициолог
Спящая девушка на диване
Freepik/ArthurHidden

Болезни

Существуют заболевания и патологические состояния организма, которые могут помешать сбросить лишний вес. К ним относятся:

  • сахарный диабет;
  • артрит;
  • проблемы с желудочно-кишечным трактом;
  • сердечно-сосудистые заболевания;
  • гормональные нарушения и др.
«Некоторые гормональные нарушения, такие как гипотиреоз или синдром поликистозных яичников, способствуют набору веса и затрудняют процесс его снижения»
Кристи Лессинг
Диетолог, нутрициолог

Помешать похудению может и прием лекарств. Например, гормональные препараты могут вызывать бурное увеличение аппетита.

Недостаток сна

Недостаток сна имеет накопительный эффект и способствует снижению метаболизма, а также стимулирует аппетит, особенно хочется сладких и жирных продуктов.

«Если вы спите меньше семи часов в сутки, это может привести к изменению активности ферментов, влияющих на обмен веществ. Также, когда мы меньше спим, то начинаем больше есть, и выбор чаще всего падает на жирные и калорийные продукты. Режим сна важно привести в норму не только для похудения, но и для снижения риска различных заболеваний»
Алена Денисова
Нутрициолог
Невыспавшаяся девушка.
Freepik/freepik

О том, как наладить режим сна и улучшить его качество, можно прочитать в этой статье.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Вопросы и ответы
Советы и рекомендации
0
Читайте также
ФСБ предотвратила покушение на главу «Царьграда» Малофеева
На российский рынок вышел новый бренд техники из КНР
Подельник подозреваемой в убийстве Дугиной признал вину
Подельник убийцы Дугиной находится в больнице в Москве
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уход за мужской кожей лица: в чем его особенности и какие средства необходимы
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости