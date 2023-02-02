Как правильно ухаживать за вьющимися волосами? Отвечают эксперты

И натуральные, и искусственно созданные кудри требуют особого ухода.

Людям, у которых от природы вьющиеся волосы, локоны часто доставляют неудобства. Поэтому кудрявые мужчины стремятся стричься покороче, а женщины — выпрямлять волосы. Зато обладатели прямых волос делают завивку.

Натуральные и искусственные вьющиеся волосы требуют специфического ухода. Об этом рассказали врач-дерматолог, трихолог Оксана Рогожина и соосновательница сети салонов и косметики для кудрявых «Так и ходи» Александра Шевелева.

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Как мыть кудрявые волосы

Из-за особенностей строения волосяного фолликула и стержня вьющиеся волосы более сухие. Они долго остаются чистыми за счет меньшего, чем у обладателей прямых волос, количества сальных желез.

Химическая завивка делает волосы более сухими, ломкими, но не избавляет от жирности корней. Хотя визуально на кудрявых волосах жирные корни менее заметны, это не повод пренебрегать мытьем.

Из-за того, что кудрявые волосы пористые и тонкие, они часто пушатся «одуванчиком». Это справедливо и для натуральных, и для искусственных завитков.

Чтобы убрать пушистость, желательно пользоваться шампунем с антистатическим эффектом.

Обладатели естественных кудрей могут безбоязненно использовать после шампуня кондиционер или бальзам. Его нужно наносить, постоянно добавляя воду и проглаживая волосы. После этого волосы следует «пожамкать»: сложить руки в форме чаши и помочь воде впитаться в волосы.

Тем, у кого химическая завивка, к выбору кондиционера или бальзама стоит относиться с большим вниманием, чтобы волосы не разгладились насовсем. К средствам ухода после мытья следует отнестись также внимательно: они не должны утяжелять волосы.

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Дело в том, что кудри, полученные химическим путем (и естественные, но тяжелые завитки), распрямляются под собственным весом. Поэтому следует исключить всю косметику с силиконами.

Как сушить кудрявые волосы

Вьющиеся волосы нужно осторожно промокать полотенцем, чтобы не «разбить» локоны и не запутать их до состояния колтунов.

Химически завитым волосам необходимо сразу после мытья придать форму руками «жамкающими» движениями. Если этого не сделать, высохшие локоны будут менее упругими, особенно если расчесывать их уже полностью сухими.

Некоторые врачи и парикмахеры рекомендуют сушить кудрявые волосы естественным путем — фен придает значительную пушистость. В то время как другие настаивают на сушке феном: считается, что волосам (как вьющимся, так и прямым) вредно подолгу оставаться мокрыми.

Если вы выбираете фен, стоит использовать теплый или прохладный воздух и специальную насадку для фена — диффузор.

Как правильно расчесывать кудрявые волосы

От привычного расчесывания обладателям кудрей лучше отказаться — достаточно аккуратно прочесывать локоны пальцами или расческой во время мытья.

Если такой метод не подходит, желательно использовать расческу или гребень с редкими зубьями. Лучше, если он будет из дерева, рога или из силикона: после пластика волосы начнут электризоваться и пушиться. Расчески из металла вредны для всех типов волос.

Химическую завивку массажная щетка так же, как и расческа с частыми зубцами, может разрушить. Мокрые вьющиеся волосы расчесывать нежелательно, но и дожидаться полного высыхания не следует. После мытья должно пройти немного времени, чтобы они подсохли.

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Волосы с химической завивкой особенно важно расчесывать чуть влажными, чтобы успеть придать им более естественную форму.

Обладателям искусственно завитых прядей важно помнить, что спрей для расчесывания не должен утяжелять волосы.

Как укладывать кудрявые волосы

Зачастую натуральные кудри плохо поддаются укладке, не лежат так, как нужно.

Муссы и гели для укладки следует использовать в умеренном количестве. Наносить их лучше на мокрые волосы прочесывающими движениями. После нанесения волосы нужно «пожамкать». Это правило работает и для обладателей химической завивки.

Тем, кто выпрямляет вьющиеся волосы утюжком, нужно помнить о термозащите. Регулярное выпрямление портит локоны и делает их еще более сухими. Хотя у «химического» выпрямления, например кератинового, есть свои минусы.

Важно знать, что если стричь волосы методом сухой стрижки — когда каждая кудряшка стрижется отдельно, — не будет ровного среза, а значит, при выпрямлении кончики могут оказаться разной длины и выглядеть неопрятно. Любителям выпрямления нужно это учитывать при выборе стрижки. При классической технике стрижки не следует филировать волосы.

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