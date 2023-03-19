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19 марта, 16:00

Как понять, что у вас паранойя? Отвечает врач

Ирина Дворкина
Врач общей практики
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Беспокойная девушка
Фото Freepik/freepik
Грань между обычной тревожностью и клинической болезнью очень тонка.

В наше время термин «паранойя?» настолько широко используется, что стал универсальной фразой для объяснения... всего. «Ты просто параноик», — мы часто говорим друг другу, чтобы успокоить, когда что-то идет не так, как планировалось. «Хватит быть параноиком», — общий ответ на любой, даже оправданный, мрачный прогноз. И вот друзья говорят, что вы сгущаете краски, но вопрос остается открытым: паранойя это или реальность?

Что такое паранойя

Паранойя характеризуется чувством подозрения или надвигающейся угрозы, но без достоверных доказательств того, что плохое действительно произойдет. Некоторые из симптомов клинической паранойи могут включать в себя:

  • Чувство подозрительности ко всем и ко всему;
  • Сомнения в том, что другие говорят правду;
  • Ощущение, что у людей или организаций есть скрытые планы и мотивы против вас.

Все мы время от времени беспокоимся о возможной неудаче или неблагоприятном исходе ситуации, но клиническая паранойя не относится к этим повседневным переживаниям. Например, речь о паранойе не идет, если вы не хотите садиться за руль уставшим, потому что боитесь, что попадете в аварию. Действительно, не стоит подвергать себя и других опасности, если вы не уверены в своих силах.

Мужчина с тревожностью
Freepik/freepik

Для подтверждения или опровержения диагноза важно обратиться к специалисту. Тогда помощь будет своевременной и полезной.

Почему возникают тревожные мысли

Тревога, у которой может не быть очевидной причины, возникает по совершенно реальным поводам. К ним относятся:

Травматический опыт и стресс

Вас с большей вероятностью будут посещать параноидальные мысли, когда вы находитесь в уязвимом положении, в состоянии стресса. Когда ощущаете негативное отношение к себе. Если вы находитесь в неблагополучных отношениях или вас недавно ограбили, это может вызвать подозрительные мысли, которые способны перерасти в паранойю.

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Недостаток сна

Неполноценный отдых может усиливать чувство неуверенности и даже тревожные мысли и галлюцинации за счёт постепенного истощения нервной системы и ресурсов организма. Страхи могут проявляться в тревожных снах и бессоннице.

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Новости и СМИ

Сообщения о преступности, терроризме и насилии также могут провоцировать параноидальные чувства. Особенно если вы тратите слишком много времени на чтение негативных новостей.

Мужчина читает новости в мобильном телефоне
Freepik/freepik

Окружающая действительность

Параноидальные мысли чаще встречаются у жителей городов или членов большого сообщества, в котором создается ощущение изолированности от окружающих, выпадения из социального взаимодействия.

Как себя проверить

Вот несколько вопросов, которые можно задать себе, чтобы попробовать отличить параноидальные страхи от реальных:

  • Считают ли другие люди мои подозрения обоснованными?
  • Что бы сказал мой лучший друг, если бы я описал ему тревожащую меня ситуацию?
  • Я обсуждал этот вопрос с другими людьми?
  • Есть ли вероятность, что я преувеличил угрозу?
  • Есть ли какие-либо доказательства моих подозрений, которые не могут быть поставлены под сомнение?
  • Я все еще чувствую себя подозрительно, даже несмотря на то что другие люди заверили меня, что нет причин для этого?
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Ответы на эти вопросы помогут связать ваши мысли и реальные события. Например, если другие люди разделяют вашу точку зрения и опасения, значит, ваши переживания не беспочвенны. Иногда мы склонны преувеличивать проблему в процессе размышления о ней, взгляд со стороны поможет избежать ненужной гиперболизации.

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Вопросы и ответы
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