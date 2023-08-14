Признаки беременности на раннем сроке. Рассказывает врач
На ранних сроках определить беременность можно по ряду сигналов. Некоторые женщины интуитивно их связывают со своим новым положением и задолго до того, как покажет тест, знают, что произошло.
Врач-гинеколог Мария Филатова рассказала, какие симптомы могут быть предвестниками беременности на ранних сроках.
- Задержка менструации
- Тошнота и рвота
- Изменения груди
- Усталость
- Судороги и онемение
- Учащенное мочеиспускание
- Странные пристрастия в еде
- Расстройства пищеварения
- Болевые симптомы
- Состояние сердечно-сосудистой системы
- Кожный зуд
- Перепады настроения
- Как понять, что беременна, если нет типичных симптомов
- Диагностика беременности
- Популярные вопросы
Задержка менструации
Одним из наиболее частых признаков возможной беременности может быть отсутствие менструации. Но стоит учесть, что некоторые женщины, даже будучи в положении, продолжают наблюдать легкое кровотечение примерно во время ожидаемой менструации. Это называется имплантационным кровотечением.
Тошнота и рвота
Утренняя тошнота наблюдается у большей части беременных женщин. Симптомами этого состояния могут быть:
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тошнота;
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рвота;
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потеря аппетита.
У многих женщин с утренним недомоганием симптомы проявляются не только утром, но и в течение всего дня. Утренняя тошнота обычно начинается примерно на 4-6-й неделе беременности и может исчезнуть к 12-й неделе, хотя может продолжаться дольше. Или вернуться примерно через 32 недели.
Изменения груди
Грудь становится более полной, набухшей и болезненной. Эти изменения аналогичны тем, которые можно заметить за несколько дней до менструации. Во время беременности кожа вокруг соска темнеет, а вены на груди становятся более заметными.
Усталость
Непреодолимая усталость распространена на ранних сроках беременности. Это может быть вызвано значительным увеличением полового гормона прогестерона.
Прогестерон необходим для поддержания беременности и помогает ребенку расти. Но он также тормозит активность головного мозга и способствует расслаблению мышц. По возможности постарайтесь больше спать и отдыхать на ранних сроках. Ваш уровень энергии, вероятно, снова повысится примерно к четвертому месяцу, когда плацента полностью сформируется.
Усталость во время беременности также может быть вызвана анемией, которая связана с дефицитом железа. Решить эту проблему поможет употребление в пищу продуктов, богатых этим элементом. В случае медикаментозного лечения включают прием таблеток, а иногда и инфузии железа (железосодержащего лекарства, которое вводят капельно).
Судороги и онемение
Сигналом перестройки, происходящей в организме во время беременности, а также нехватки железа, витаминов группы В, магния или калия могут быть судороги, покалывание и онемение рук и ног. В любом случае не стоит оставлять это без внимания.
Учащенное мочеиспускание
Беременность вызывает повышение уровня жидкости в организме и скорости работы почек. Увеличенная матка также давит на мочевой пузырь. В результате большинство женщин начинают испытывать более частые позывы к мочеиспусканию в течение первых нескольких недель беременности.
Странные пристрастия в еде
Тяга к определенным продуктам очень распространена во время беременности, особенно к тем, что снабжают организм энергией и кальцием, в частности к молоку и другим молочным продуктам.
Кроме того, может появиться внезапное отвращение к продуктам, которые раньше нравились.
У некоторых женщин вовсе развивается пристрастие к непищевым вещам — земле, мелу или бумаге. Это может указывать на дефицит питательных веществ. Пожалуйста, поговорите со своим врачом общей практики или акушеркой, если это произойдет.
Расстройства пищеварения
Неполадки в системе пищеварения и желудочно-кишечного тракта в целом также могут быть связаны с беременностью. К ним относятся:
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запор;
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расстройство желудка;
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изжога.
Болевые симптомы
Различные болевые симптомы также могут говорить о беременности. К примеру:
-
головные боли;
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боль в спине;
-
боль в области плеча.
Последнее может быть признаком внематочной беременности, поэтому обязательно обратитесь к врачу.
Состояние сердечно-сосудистой системы
Оно может иметь довольно необычные симптомы, такие как:
-
одышка;
-
варикозное расширение вен и отек ног;
-
геморрой.
Кожный зуд
Появления зуда на коже без других на то причин может тоже оказаться признаком беременности. Это связано с гормональной перестройкой в организме.
Перепады настроения
Гормональный «бунт» во время беременности может давать о себе знать изменениями в настроении. Необъяснимая грусть, тоска и слезы могут мгновенно смениться чувством радости или гнева.
Как понять, что беременна, если нет типичных симптомов
Многие из описанных выше симптомов могут также свидетельствовать о других состояниях, дефицитах питательных веществ и заболеваниях. Если вы сомневаетесь, обратитесь к своему лечащему врачу.
Диагностика беременности
Самый надежный способ определить беременность — сдать анализ крови на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Это белок с гормональной активностью. Он начинает вырабатываться, когда формируется эмбрион, и продолжает синтезироваться на протяжении всей беременности.
Чтобы сделать этот анализ, необязательно идти в больницу, достаточно купить тест — он довольно точно определяет концентрацию хорионического гонадотропина в моче и мгновенно выдает результат.
Популярные вопросы
Задержка месячных — это беременность?
Задержка месячных не всегда означает беременность. Иногда это может оказаться нарушением цикла из-за стресса, чрезмерной физической нагрузки, акклиматизации. В некоторых случаях причиной могут быть инфекции, воспаления и даже опухоли. Поэтому лучше не ждать последствий и обращаться к врачу.
Что является достоверным признаком беременности?
Организм каждой женщины индивидуален, поэтому ориентироваться на какие-то признаки или симптомы, если вы хотите получить достоверный результат, — дело сомнительное. Как по приметам определять погоду — можете и не угадать. Достоверный результат покажет только анализ крови на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ).
Можно ли быть беременной и не чувствовать этого?
Такое действительно возможно. Некоторые женщины узнавали о беременности буквально в момент родов. А все изменения, происходившие с их телом, связывали с какими-то другими причинами. Хотя подобные истории скорее исключение из правил. Например, если у женщины нерегулярный цикл, то длительное отсутствие менструации у нее не вызывает вопросов. Более того, некоторые из таких женщин даже находят объяснение шевелению плода, связывая ощущения с работой пищеварительной системы, а лишний вес и большой живот — с тем, что поправились.
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