Признаки беременности на раннем сроке. Рассказывает врач

На ранних сроках определить беременность можно по ряду сигналов. Некоторые женщины интуитивно их связывают со своим новым положением и задолго до того, как покажет тест, знают, что произошло.

Врач-гинеколог Мария Филатова рассказала, какие симптомы могут быть предвестниками беременности на ранних сроках.

Задержка менструации

Одним из наиболее частых признаков возможной беременности может быть отсутствие менструации. Но стоит учесть, что некоторые женщины, даже будучи в положении, продолжают наблюдать легкое кровотечение примерно во время ожидаемой менструации. Это называется имплантационным кровотечением.

Тошнота и рвота

Утренняя тошнота наблюдается у большей части беременных женщин. Симптомами этого состояния могут быть:

тошнота;

рвота;

потеря аппетита.

Изменения груди

Грудь становится более полной, набухшей и болезненной. Эти изменения аналогичны тем, которые можно заметить за несколько дней до менструации. Во время беременности кожа вокруг соска темнеет, а вены на груди становятся более заметными.

Усталость

Непреодолимая усталость распространена на ранних сроках беременности. Это может быть вызвано значительным увеличением полового гормона прогестерона.

Усталость во время беременности также может быть вызвана анемией, которая связана с дефицитом железа. Решить эту проблему поможет употребление в пищу продуктов, богатых этим элементом. В случае медикаментозного лечения включают прием таблеток, а иногда и инфузии железа (железосодержащего лекарства, которое вводят капельно).

Судороги и онемение

Сигналом перестройки, происходящей в организме во время беременности, а также нехватки железа, витаминов группы В, магния или калия могут быть судороги, покалывание и онемение рук и ног. В любом случае не стоит оставлять это без внимания.

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Учащенное мочеиспускание

Беременность вызывает повышение уровня жидкости в организме и скорости работы почек. Увеличенная матка также давит на мочевой пузырь. В результате большинство женщин начинают испытывать более частые позывы к мочеиспусканию в течение первых нескольких недель беременности.

Странные пристрастия в еде

Тяга к определенным продуктам очень распространена во время беременности, особенно к тем, что снабжают организм энергией и кальцием, в частности к молоку и другим молочным продуктам.

Кроме того, может появиться внезапное отвращение к продуктам, которые раньше нравились.

Расстройства пищеварения

Неполадки в системе пищеварения и желудочно-кишечного тракта в целом также могут быть связаны с беременностью. К ним относятся:

запор;

расстройство желудка;

изжога.

Болевые симптомы

Различные болевые симптомы также могут говорить о беременности. К примеру:

головные боли;

боль в спине;

боль в области плеча.

Последнее может быть признаком внематочной беременности, поэтому обязательно обратитесь к врачу.

Состояние сердечно-сосудистой системы

Оно может иметь довольно необычные симптомы, такие как:

одышка;

варикозное расширение вен и отек ног;

геморрой.

Кожный зуд

Появления зуда на коже без других на то причин может тоже оказаться признаком беременности. Это связано с гормональной перестройкой в организме.

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Перепады настроения

Гормональный «бунт» во время беременности может давать о себе знать изменениями в настроении. Необъяснимая грусть, тоска и слезы могут мгновенно смениться чувством радости или гнева.

Как понять, что беременна, если нет типичных симптомов

Многие из описанных выше симптомов могут также свидетельствовать о других состояниях, дефицитах питательных веществ и заболеваниях. Если вы сомневаетесь, обратитесь к своему лечащему врачу.

Диагностика беременности

Самый надежный способ определить беременность — сдать анализ крови на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Это белок с гормональной активностью. Он начинает вырабатываться, когда формируется эмбрион, и продолжает синтезироваться на протяжении всей беременности.

Фото istockphoto.com/gpointstudio

Чтобы сделать этот анализ, необязательно идти в больницу, достаточно купить тест — он довольно точно определяет концентрацию хорионического гонадотропина в моче и мгновенно выдает результат.

Популярные вопросы

Задержка месячных — это беременность?

Задержка месячных не всегда означает беременность. Иногда это может оказаться нарушением цикла из-за стресса, чрезмерной физической нагрузки, акклиматизации. В некоторых случаях причиной могут быть инфекции, воспаления и даже опухоли. Поэтому лучше не ждать последствий и обращаться к врачу.

Что является достоверным признаком беременности?

Организм каждой женщины индивидуален, поэтому ориентироваться на какие-то признаки или симптомы, если вы хотите получить достоверный результат, — дело сомнительное. Как по приметам определять погоду — можете и не угадать. Достоверный результат покажет только анализ крови на хорионический гонадотропин человека (ХГЧ).

Можно ли быть беременной и не чувствовать этого?

Такое действительно возможно. Некоторые женщины узнавали о беременности буквально в момент родов. А все изменения, происходившие с их телом, связывали с какими-то другими причинами. Хотя подобные истории скорее исключение из правил. Например, если у женщины нерегулярный цикл, то длительное отсутствие менструации у нее не вызывает вопросов. Более того, некоторые из таких женщин даже находят объяснение шевелению плода, связывая ощущения с работой пищеварительной системы, а лишний вес и большой живот — с тем, что поправились.

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