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Что такое болезнь Х: чем опасна, кто подвержен, будет ли новая пандемия
Здоровье

Сегодня, 16:00

3 мин.

«Болезнь Х»: будет ли новая пандемия XXI века

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Девушка в маске в аэропорту
Фото Pyrosky/istockphoto.com
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На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) 17 января эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ведущие инфекционисты и вирусологи мира планируют обсудить «болезнь X», способную по количеству смертей в 20 раз превзойти COVID-19.

Что такое «болезнь Х», чем она опасна и грозит ли миру новая пандемия? На эти вопросы мы попросили ответить кандидата медицинских наук, врача высшей категории, доцента кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ Андрея Сахарова.

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Что такое «болезнь X»

«Болезнь Х» — это условное обозначение неизвестного заболевания, способного в будущем вызвать эпидемию или пандемию.

Врач держит в руках планету
Фото Nastco/istockphoto.com

В 2018 году ВОЗ включила «болезнь Х» в список заболеваний, при выявлении которых срочно нужно разрабатывать вакцины и методики лечения.

Существует перечень вирусов, которые в перспективе могут привести к пандемии мирового масштаба. Однако это не значит, что они обязательно ее вызовут. Патогены обладают пандемическим потенциалом, и их довольно много, несколько десятков.
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Чем опасно заболевание

Что ждать миру от «болезни Х» неизвестно. Единственное, что отмечают эксперты, так это рост количества смертей в 20 раз по сравнению с коронавирусной инфекцией.

Примечательно, что в 2020 году эксперты ВОЗ заявили, что первой «болезнью Х» стал коронавирус, который впоследствии привел к всемирной пандемии и унес жизни несколько сотен тысяч россиян.
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Кто подвержен

Вирусам подвержен каждый из нас. Но особую группу риска представляют дети, пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями.

Если снова обратиться к ковидному периоду, то в зоне риска находились пациенты с сердечной недостаточностью, диабетом и заболеваниями почек.
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории

Поэтому в любое время года важно соблюдать профилактические меры: носить маски в общественных местах, протирать антисептиком гаджеты, мыть руки после каждого посещения улицы, проветривать помещения, избегать контактов с заболевшими людьми и вакцинироваться.

Будет ли новая пандемия

Кроме неизвестной «болезни Х», ВОЗ в приоритетном порядке отслеживает несколько заболеваний: это коронавирус, конго-крымская геморрагическая лихорадка, вирусы Эбола и Марбург, лихорадка Ласса, коронавирусные заболевания MERS-CoV и SARS, вирус Нипах, лихорадка Рифт-Валли и вирус Зика. Также контролируется ситуация с оспой обезьян, вспышки которой наблюдались в 2022-2023 гг.

Врач в лаборатории изучает материал через микроскоп
Фото Dragos Condrea/istockphoto.com

Некоторые ученые полагают, что «болезнь Х» появится после того, как человек заразится мутировавшим вирусом, переданным от животного. Не исключается риск утечки опасного патогена из лаборатории.

Так доктор Леонард Мермел из Университета Брауна заявил, что следующая пандемия будет вызвана птичьим гриппом. По его словам, «нулевым пациентом» станет больной обычным гриппом работник птицефабрики. Он заразится птичьим. Два вируса встретятся внутри клетки и обменяются генами, создав новый вирус.

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