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Сегодня, 13:00

Что происходит с вашим телом, пока вы спите? Отвечает врач-сомнолог

Максим Новиков
Сомнолог, терапевт
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Спящая девушка.
Фото Freepik/drobotdean

Протекание всех процессов в организме связано с качеством и продолжительностью сна. Его недостаток приводит к ухудшению работы не только мозга, но и других систем: пищеварительной, сердечно-сосудистой, нервной, репродуктивной.

Во время сна в организме протекает ряд процессов. Расскажем о некоторых из них.

Восстанавливается иммунитет

Один из самых важных процессов — восстановление и укрепление иммунитета. Когда человек спит, клетки иммунной системы активно взаимодействуют между собой, что позволяет организму в течение дня бороться с вирусами и инфекциями.

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При недостатке сна можно столкнуться с частыми респираторными и воспалительными заболеваниями, которые нередко перетекают в форму хронических.

Отдыхает мозг

Пока мы спим, у головного мозга происходит детокс. За день нейроны накапливают большое количество токсинов, от которых нужно избавляться. С этим справляется лимфатическая система — во время сна она работает наиболее эффективно и удаляет из головного мозга ненужные вещества.

Спящая девушка.
Freepik

Накопление этих токсинов из-за короткого сна может стать причиной болезни Альцгеймера.

Отлаживается репродуктивная система

Качественный сон также необходим для нормализации работы репродуктивной системы. В это время в организме вырабатываются гормоны, влияющие на фертильность.

У женщин недостаток или нарушения сна могут приводить к сбою менструального цикла, раннему истощению запаса яйцеклеток и проблемам с зачатием. У мужчин может уменьшаться уровень тестостерона в крови и ухудшаться качество спермы.

Кроме того, во сне можно испытать оргазм. В фазу быстрого сна, особенно если человек лежит на животе, значительно ускоряется кровоток к половым органам, вызывающий возбуждение. При этом оргазм может возникнуть и на фоне внешних факторов: сильного стресса днем, сексуальной стимуляции перед сном, длительного воздержания.

Девушка просыпается в кровати.
Freepik/senivpetro

Улучшается состояние кожи

Качественный сон крайне важен для состояния кожи. Ночью активно вырабатывается коллаген, который отвечает за эластичность и упругость кожных покровов. Вместе с этим происходит и восстановление клеток эпидермиса. Для сохранения молодости кожи ни в коем случае нельзя пренебрегать полноценным сном.

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