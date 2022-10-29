Как правильно повышать иммунитет простыми способами. Советы врача

Что поможет поддержать защитные системы организма.

Когда стоит уделять внимание иммунитету

Богатая на простуды и ОРВИ поздняя осень — самое время позаботиться об иммунитете. Да? На самом деле, нет. По мнению врача-терапевта, специалиста по доказательной медицине Ольги Ситкиной, укрепление иммунитета должно быть круглогодичной работой, заключающейся в основном, как бы банально это ни звучало, в ведении здорового образа жизни.

«Никакие сезонные укрепления, модные «марафоны по повышению иммунитета», не нужны и не работают. Нужен полноценный восьмичасовой сон, потому что циркадная система связана с иммунной системой и во время сна происходит усиленный синтез антител; нужен спокойный психоэмоциональный фон, потому что при стрессе вырабатываются катехоламины и гормон стресса, подавляющие иммунитет; нужен спорт и сбалансированное питание».

Какое питание повышает иммунитет

Это значит, что при составлении рациона важно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов и что меню должно состоять из продуктов, богатых необходимыми базовыми микроэлементами, так как каждый из них участвует в построении иммунных комплексов.

Среди макронутриентов с точки зрения поддержки иммунитета особую роль играет белок: белковая пища в организме расщепляется до аминокислот, которые являются «строительным материалом» для защитных клеток организма.

Также не стоит обходить вниманием клетчатку, содержащуюся прежде всего в овощах, фруктах, зелени и — в меньшей степени — в бобовых и злаках.

«Клетчатка является средой, благодаря которой нормализуется микрофлора кишечника, потому что ею питаются полезные бактерии. А иммунная система и микрофлора кишечника неразрывно связаны».

Витамины. Фото Global Look Press

Какие витамины повышают иммунитет

В доказательной медицине эффективным для иммунитета считает только витамин D, который умеет связываться с рецепторами иммунных клеток и стимулировать их.

Принимать его врачи рекомендуют, опять же, не сезонно, а круглый год. Стандартная дозировка для взрослых составляет 2000 единиц.

Что не поможет повысить иммунитет

Вопреки расхожему убеждению, излюбленный всеми витамин С употреблять для поддержания иммунитета в профилактических целях крайне не рекомендовано, утверждает специалист:

«Он не дает никакой защиты от бактерий, и это подтверждают данные метаанализов. Поэтому витамин С на перспективу не работает, он может лишь уже во время болезни немножко помочь ускорить выздоровление, вместе с цинком (у мужчин) и витамином D».

При этом перед применением нужно проконсультироваться с врачом: неконтролируемый прием витамина С в больших дозах может привести к образованию камней в почках.

Еще одним страшным диагнозом — токсическим гепатитом — может быть чревато употребление различных БАДов, чьи производители обещают чудодейственный эффект для иммунитета. Волшебной таблетки не существует, предупреждает врач. Напротив, многие из них способны вызвать острое лекарственное повреждение печени.