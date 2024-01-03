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Что нельзя делать после еды: рассказывает гастроэнтеролог
Здоровье

Сегодня, 13:00

3 мин.

5 вещей, которые нельзя делать после еды

Татьяна Пищева
Автор
Наталья Булдакова
Врач-гастроэнтеролог, терапевт
Девушка с проблемами с пищеварением.
Фото Nuttawan Jayawan/www.istockphoto.com
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Чтобы избежать проблем с пищеварением, после еды не стоит делать определенные действия. Какие и почему — разбирались вместе с врачом-гастроэнтерологом.

Лежать

Послеобеденный сон — это очень вредная для пищеварения привычка, которая может привести к неприятным симптомам. Организму удобнее всего переваривать еду в вертикальном положении. Когда человек лежит, процесс пищеварения замедляется: это может спровоцировать вздутие или отрыжку. Также может возникнуть заброс пищи из желудка в пищевод, что сопровождается чувством изжоги.

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Обычно рекомендуется подождать не менее 30 минут после еды, прежде чем ложиться. Однако если вы хотите отдохнуть полулежа, это время можно сократить.

Заниматься спортом

Пища обеспечивает организм необходимой для движения энергией. Однако физическая активность сразу после еды может навредить. Во время тренировки все силы расходуются на работу мышц, а не на продвижение еды по желудочно-кишечному тракту. Из-за этого замедляется пищеварение и может возникнуть чувство тяжести.

Занятие спортом
Фото Prostock-Studio/www.istockphoto.com

Упражнения на пресс, а также поднятие тяжестей абсолютно противопоказаны после приема пищи. Они повышают внутрибрюшное давление, что может стать причиной рефлюкса и привести к изжоге.

Согласно общим рекомендациям, заниматься спортом можно через один-два часа после полноценного приема пищи и через 30-60 минут после перекуса. Это предотвратит проблемы с желудком.

Наклоняться вперед

В повседневной жизни люди не замечают, как часто наклоняются вперед. А делать это после еды категорически нельзя: желудок принимает неестественное положение, из-за чего нарушается пищеварение. И речь идет не только о положениях тела, где голова направлена вниз. После еды также не рекомендуется сидеть ссутулившись.

Девушка убирается
Фото nemke/www.istockphoto.com

Особенно это актуально для тех, кто страдает от рефлюкса. Им рекомендуют во время и после приема пищи стоять прямо, не откидываться назад и не сутулиться, так как сутулость повышает давление на желудок. А это, в свою очередь, увеличивает вероятность того, что еда будет выталкиваться обратно в пищевод.

Пить холодную воду

Холодная вода оказывает серьезное влияние на пищеварение. Она сужает кровеносные сосуды и замедляет пищеварение. Естественный процесс усвоения питательных веществ затрудняется, потому что внимание организма переключается с пищеварения на регулирование температуры тела. Также питье охлажденной воды сразу после еды также препятствует расщеплению жиров.

Холодную воду можно пить, когда после приема пищи прошло 30 минут. Кстати, от жидкостей другой температуры тоже стоит воздержаться: так еда чуть быстрее переварится.

Принимать душ или горячую ванну

Также сразу после еды следует избегать водных процедур. Дело в том, что пищеварение требует много энергии. Когда человек ест, температура его тела повышается, поскольку кровь приливает к органам. А во время водных процедур кровь, как правило, устремляется к коже. Поэтому душ или ванна непосредственно после приема пищи нарушает пищеварительные процессы.

Ванна
Фото brizmaker/www.istockphoto.com

Это может привести к дискомфорту и спазмам в желудке. Кроме того, горячая ванна повышает не только температуру тела, но и частоту сердечных сокращений. Поэтому после душа на полный желудок вы будете чувствовать себя вяло.

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