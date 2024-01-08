Аллергия на воду: симптомы, причины и методы диагностики

Вода является неотъемлемой частью повседневной жизни и безвредна для большинства людей. Однако для некоторых она может быть источником дискомфорта и раздражения. Вместе с аллергологом расскажем о таком редком явлении, как аллергия на воду.

Что такое аллергия на воду и почему она возникает

Аллергию могут вызывать не только продукты питания. Также существует аллергия на воду (также известная как аквагенная крапивница) — это редкое заболевание, которое приводит к зуду и отекам при контакте кожи с водой, включая, например, пот и слезы.

Очаги на коже могут быть размером от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров и могут появиться на любом участке тела. Пазмер аквагенной крапивницы обычно составляет всего 1-3 мм. Она сопровождается сильным зудом.

Это заболевание чаще встречается у женщин, причем большинство случаев носит спорадический характер.

Симптомы аллергии на воду: как их распознать

Крапивница, вызванная аллергией на воду, может появиться в течение 20-30 минут после контакта кожи человека с водой.

Другими распространенными симптомами, которые может испытывать человек, являются:

раздражение кожи;

чувство жжения;

воспаление;

покраснение кожи;

зуд.

У некоторых людей могут наблюдаться и более редкие симптомы, такие как одышка. Симптомы обычно проходят примерно через 30-60 минут после того, как вода перестает контактировать с кожей человека.

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Причины аллергии на воду

Точные причины, приводящие к аллергии на воду, до сих пор неясны. Существуют лишь гипотезы.

Некоторые исследования свидетельствуют о том, что вода может растворять определенные вещества на поверхности кожи. Это активирует мастоциты — клетки, принимающие участие в аллергических реакциях.

Согласно другой теории, вода может взаимодействовать с кожными маслами, вырабатываемыми сальными железами. Это также активирует мастоциты и вызывает высвобождение связанных с аллергией белков — гистаминов.

Важно отметить, что исследователи не проводили широкого изучения причин аквагенной крапивницы. Для лучшего понимания необходимо дальнейшее изучение причин аллергии на воду.

Диагностика аллергии на воду

Для эффективной диагностики аквагенной крапивницы врачи проводят тест на пробу воды. К пациенту прикладывают теплую (около 35°C) влажную ткань примерно на 20 минут, чтобы спровоцировать аллергическую реакцию. Если возникают неприятные симптомы, это указывает на непереносимость воды.

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Методы лечения и профилактики аллергии на воду

В настоящее время не существует лекарства от аллергии на воду, но есть несколько вариантов лечения, позволяющих облегчить ее симптомы.

Варианты лечения могут включать в себя:

Антигистаминные препараты;

Кремы и бальзамы;

Фототерапию.

Последний вариант обычно предлагают, если другие средства не приносят желаемых результатов. Фототерапия — это вид лечения, состоящий в том, что пациент подвергается воздействию ультрафиолета. Врач может использовать такой метод наряду с антигистаминными препаратами.

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