4 полезных рецепта для любителей авокадо

Авокадо полно витаминов и микроэлементов и считается одним из самых полезных фруктов. Но есть его просто так, не сочетая с другими ингредиентами, прямо скажем, не всегда вкусно. Или как минимум скучно. Мы попросили нутрициолога Надежду Бакуменко поделиться рецептами, в которых авокадо не потеряет своих полезных свойств и раскроет новые вкусовые нотки.

Польза авокадо

В мякоти авокадо содержится множество полезных веществ — витамины группы А, В, К ,P, С, магний, фосфор, калий. Во фрукте — как минимум 20 витаминов и минералов. Например, калий в 100 граммах авокадо равен 14% от суточной нормы.

Несмотря на высокую калорийность (214 ккал в 100 граммах), авокадо содержит много клетчатки, которая нормализует работу желудочно-кишечного тракта и ускоряет метаболизм. Во фрукте также много фолиевой кислоты, которая улучшает кроветворение, играет важную роль в обмене белков, образовании некоторых аминокислот, нормализует жировой обмен в печени и стимулирует иммунную систему.

Перейдем к главному — вкусным рецептам с авокадо.

Салат с манго и авокадо в медово-горчичной заправке

Ингредиенты:

манго — 1 шт.;

авокадо — 1 большое или 2 средних;

свежие огурцы — 2 шт.;

рукола — 100 граммов;

лимонный сок — долька лимона;

креветки — 7-9 шт.;

мед — 1 ч. л.;

горчица — 1 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

сливочное масло (для креветок) — 10 граммов;

морская соль — щепотка.

Фото Istockphoto/gbh007

Нарезать кубиками манго, авокадо, свежие огурцы, руколу и сбрызнуть все лимонным соком. Добавить обжаренные в сливочном масле креветки. В небольшой миске смешать мед, горчицу, сок лимона, оливковое масло и щепотку соли. Выложить готовый салат и полить сверху заправкой.

Паста из цукини с базиликом и авокадо

Ингредиенты:

масло гхи — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

цукини — 1 шт. средняя;

базилик — 2 веточки;

авокадо — 1 шт.;

лимонный сок;

соль — по вкусу;

кедровые орехи — по вкусу.

Фото Istockphoto/Tempura

На сковороде разогреть масло гхи. Чеснок пропустить через пресс и слегка обжарить 1-2 минуты. Цукини нарезать тонкими полосками с помощью терки для корейской моркови. Если цукини молодые, то очищать от шкурки их не нужно. Добавить на сковороду и обжарить 3-4 минуты. Базилик смешать в блендере с авокадо, соком лимона и щепоткой соли до однородной консистенции. Соединить пасту из цукини и заправку, перемешать. Перед подачей сверху украсить веточкой базилика и кедровыми орешками.

Шоколадный мусс из авокадо

Ингредиенты:

авокадо — 2 шт.;

лимонный сок — половина лимона;

коричневый сахар — 2 ст. л.;

какао — 2 ст. л.:

корица или ваниль (по желанию).

Фото Istockphoto/bhofack2

Авокадо очистить и измельчить в блендере, сбрызнув соком лимона. Добавить коричневый сахар и какао, снова перебить блендером. По желанию можно добавить корицу или ваниль.

Омлет с томатами, шпинатом и авокадо

Ингредиенты:

томаты — 1 шт.;

чеснок;

шпинат — 30 граммов;

молотый перец — по вкусу;

соль — по вкусу;

яйца — 2 шт.;

сыр пармезан — 20 граммов;

рукола;

авокадо — 1 шт.;

кунжут.

Фото Istockphoto/Maria Tebryaeva

Обжарить томат с чесноком, шпинатом, перцем, солью, добавить взбитые яйца и накрыть крышкой. После того как омлет схватится, перевернуть и добавить тертый пармезан. Выложить омлет на тарелку, сверху на одну половину добавить руколу, нарезанный авокадо и посыпать кунжутом. Накрыть второй половинкой. Красивый, вкусный и полезный завтрак готов!

Приятного аппетита!

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