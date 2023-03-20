4 полезных рецепта для любителей авокадо
Авокадо полно витаминов и микроэлементов и считается одним из самых полезных фруктов. Но есть его просто так, не сочетая с другими ингредиентами, прямо скажем, не всегда вкусно. Или как минимум скучно. Мы попросили нутрициолога Надежду Бакуменко поделиться рецептами, в которых авокадо не потеряет своих полезных свойств и раскроет новые вкусовые нотки.
Польза авокадо
В мякоти авокадо содержится множество полезных веществ — витамины группы А, В, К ,P, С, магний, фосфор, калий. Во фрукте — как минимум 20 витаминов и минералов. Например, калий в 100 граммах авокадо равен 14% от суточной нормы.
За счет высокого содержания антиоксидантов, жирных кислот и каротиноидов (природных органических пигментов) авокадо укрепляет иммунитет, борется с хроническим воспалением и снижает риск развития артрита.
Несмотря на высокую калорийность (214 ккал в 100 граммах), авокадо содержит много клетчатки, которая нормализует работу желудочно-кишечного тракта и ускоряет метаболизм. Во фрукте также много фолиевой кислоты, которая улучшает кроветворение, играет важную роль в обмене белков, образовании некоторых аминокислот, нормализует жировой обмен в печени и стимулирует иммунную систему.
Перейдем к главному — вкусным рецептам с авокадо.
Салат с манго и авокадо в медово-горчичной заправке
Ингредиенты:
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манго — 1 шт.;
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авокадо — 1 большое или 2 средних;
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свежие огурцы — 2 шт.;
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рукола — 100 граммов;
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лимонный сок — долька лимона;
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креветки — 7-9 шт.;
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мед — 1 ч. л.;
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горчица — 1 ст. л.;
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оливковое масло — 2 ст. л.;
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сливочное масло (для креветок) — 10 граммов;
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морская соль — щепотка.
Нарезать кубиками манго, авокадо, свежие огурцы, руколу и сбрызнуть все лимонным соком. Добавить обжаренные в сливочном масле креветки. В небольшой миске смешать мед, горчицу, сок лимона, оливковое масло и щепотку соли. Выложить готовый салат и полить сверху заправкой.
Паста из цукини с базиликом и авокадо
Ингредиенты:
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масло гхи — 2 ст. л.;
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чеснок — 2 зубчика;
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цукини — 1 шт. средняя;
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базилик — 2 веточки;
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авокадо — 1 шт.;
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лимонный сок;
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соль — по вкусу;
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кедровые орехи — по вкусу.
На сковороде разогреть масло гхи. Чеснок пропустить через пресс и слегка обжарить 1-2 минуты. Цукини нарезать тонкими полосками с помощью терки для корейской моркови. Если цукини молодые, то очищать от шкурки их не нужно. Добавить на сковороду и обжарить 3-4 минуты. Базилик смешать в блендере с авокадо, соком лимона и щепоткой соли до однородной консистенции. Соединить пасту из цукини и заправку, перемешать. Перед подачей сверху украсить веточкой базилика и кедровыми орешками.
Шоколадный мусс из авокадо
Ингредиенты:
-
авокадо — 2 шт.;
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лимонный сок — половина лимона;
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коричневый сахар — 2 ст. л.;
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какао — 2 ст. л.:
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корица или ваниль (по желанию).
Авокадо очистить и измельчить в блендере, сбрызнув соком лимона. Добавить коричневый сахар и какао, снова перебить блендером. По желанию можно добавить корицу или ваниль.
Омлет с томатами, шпинатом и авокадо
Ингредиенты:
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томаты — 1 шт.;
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чеснок;
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шпинат — 30 граммов;
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молотый перец — по вкусу;
-
соль — по вкусу;
-
яйца — 2 шт.;
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сыр пармезан — 20 граммов;
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рукола;
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авокадо — 1 шт.;
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кунжут.
Обжарить томат с чесноком, шпинатом, перцем, солью, добавить взбитые яйца и накрыть крышкой. После того как омлет схватится, перевернуть и добавить тертый пармезан. Выложить омлет на тарелку, сверху на одну половину добавить руколу, нарезанный авокадо и посыпать кунжутом. Накрыть второй половинкой. Красивый, вкусный и полезный завтрак готов!
Приятного аппетита!
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