Юрист объяснил, кто может получить бесплатную путевку в санаторий

Некоторые пациенты ошибочно думают, что путевки в санаторий предназначены только для тех, кто страдает тяжелыми заболеваниями или имеет травмы. Однако реабилитация доступна более широкому кругу лиц, уверяет юрист Александр Бударагин.

Для получения направления в санаторий необходимо посетить терапевта районной клиники, передает konkurent.ru.

«Если вы недавно получили травму, перенесли операцию или являетесь пациентом с хроническим заболеванием, предоставьте терапевту выписку из истории болезни и другие медицинские документы, которые подтверждают диагноз. При отсутствии документов расскажите врачу о жалобах на здоровье для назначения соответствующего обследования и постановки диагноза», — советует эксперт.

По словам специалиста, именно заключение терапевта дает право на бесплатное лечение или реабилитацию в санатории.

Однако окончательное решение принимает врачебная комиссия, длиться этот процесс может около трех недель. При этом юрист отметил, что не всегда принимаются положительные решения. Врачи могут посчитать, что курортное лечение не нужно или у пациента есть противопоказания.