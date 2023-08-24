Врачи рассказали, как защититься от сибирской язвы

23 августа врач-инфекционист Дарья Астапченко в беседе с порталом «Главный региональный» рассказала, как уберечь себя от сибирской язвы. Инфекция может передаваться при вдыхании инфицированной пыли, употреблении зараженного мяса и даже через кровососущих насекомых, которые кусали сначала больных животных, а потом людей. Специалист порекомендовала не покупать мясо с рук у неизвестных продавцов, в магазинах же всегда можно получить сертификат соответствия и ветеринарное заключение, чтобы убедиться в безопасности продукта.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что возбудители сибирской язвы обычно попадают в организм через порезы или царапины на коже, а также через легкие или пищеварительную систему. «Чтобы защититься от заражения сибирской язвой, рекомендуется избегать контакта с больными животными и их тканями, не есть недоваренное или сырое мясо, соблюдать гигиену рук. Также возможна вакцинация. Важно отметить, что сибирская язва — заболевание редкое, и риск заражения обычно невысок», — резюмировала специалист.

Ранее, 4 июля, мы рассказывали, помогают ли витамины укрепить иммунитет.