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Тренер объяснила, зачем удаленщикам нужна разминка
Здоровье

18 февраля, 12:45

1 мин.

Тренер объяснила, зачем удаленщикам нужна разминка

Мария Маковей
Автор
Девушка делает домашнюю разминку
Фото PavelIvanov/istockphoto.com
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Тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина советует удаленщикам начинать тренировки с небольших разминок. По ее словам, такой подход не вызовет стресс у организма и добавит в жизнь физическую активность.

Как отметила эксперт, из-за сидячего образа жизни портятся не только осанка и зрение, но и забиваются мышцы, возникают другие негативные состояния. Поэтому каждый час рабочего дня необходимо делать разминку тела, хотя бы пару минут.

«Для начала можно выполнить упражнения для рук: от пальцев до плечевого сустава. Затем размять шейный отдел, грудной отдел позвоночника и в целом растянуть спину. Не менее важно уделить внимание и ногам. Для этого нужно встать из-за стола и немного походить», — объяснила тренер.

Также во время перерывов можно делать упражнения с гимнастическим валиком. Например, полежать на нем, чтобы раскрыть грудной отдел позвоночника, пишет «СЭ».

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