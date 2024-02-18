Тренер объяснила, зачем удаленщикам нужна разминка

Тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина советует удаленщикам начинать тренировки с небольших разминок. По ее словам, такой подход не вызовет стресс у организма и добавит в жизнь физическую активность.

Как отметила эксперт, из-за сидячего образа жизни портятся не только осанка и зрение, но и забиваются мышцы, возникают другие негативные состояния. Поэтому каждый час рабочего дня необходимо делать разминку тела, хотя бы пару минут.

«Для начала можно выполнить упражнения для рук: от пальцев до плечевого сустава. Затем размять шейный отдел, грудной отдел позвоночника и в целом растянуть спину. Не менее важно уделить внимание и ногам. Для этого нужно встать из-за стола и немного походить», — объяснила тренер.

Также во время перерывов можно делать упражнения с гимнастическим валиком. Например, полежать на нем, чтобы раскрыть грудной отдел позвоночника, пишет «СЭ».