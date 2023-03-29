Врач Тимощенко объяснила, о чем может говорить тошнота после приема пищи

Терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко рассказала, почему после приема пищи может появляться тошнота.

«Достаточно часто причиной тошноты после приема пищи является нарушение моторики верхних отделов желудочно-кишечного тракта. При замедлении моторики верхних отделов ЖКТ пища дольше находится в желудке, вызывая его растяжение, что проявляется ощущением тяжести и тошноты», — приводит «Life.ru» слова Тимощенко.

Также, по ее словам, эпизодически возникающая после еды тошнота может появляться на фоне переедания.

«Эпизодически возникающая тошнота, связанная с перееданием, может развиваться у каждого человека. Однако, если данный симптом наблюдается часто или сопровождает каждый прием пищи, требуется консультация врача-гастроэнтеролога для оценки состояния пищеварительной системы и назначения терапии», — добавила эксперт.

Кроме того, возникновение тошноты после еды может быть связано с пищевыми токсикоинфекциями, употреблением некоторых лекарств и характером употребляемой пищи.