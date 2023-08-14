Врач развеяла самые частые мифы об аллергии

12 августа на портале SB news врач-педиатр Дарья Хайкина рассказала, что самая распространенная аллергия среди детей — пищевая. Она может вызывать различные реакции, например кожные высыпания, зуд, кишечные расстройства и даже анафилактический шок. Нередко бывает у детей и аллергический ринит (насморк). «Аллергия является распространенной проблемой у детей любого возраста. Очень важно родителям знать ее разновидности и особенности течения каждого вида», — отметила специалист.

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова в беседе с СЭ развеяла миф об аллергии и частых болезнях. «Бытует мнение, что аллергики часто болеют, так как у них слабый иммунитет. Однако аллергия и противоинфекционная защита не связаны друг с другом», — пояснила эксперт.

По словам Натальи Перовой, к мифам относится и мнение, что тополиный пух — сильный аллерген. «Тополиный пух не вызывает аллергию. Он лишь способен раздражать слизистые механически и переносить пыльцу других растений. В отличие от лысых кошек, которые вызывают аллергию так же как пушистые», — заключила врач.

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