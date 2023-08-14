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Сегодня, 15:45

Врачи рассказали о полезных и вредных эффектах аспирина

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
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Таблетки аспирина.
Фото Freepik/freepik

Врач и ведущий Александр Мясников рассказал, что медикам часто приходится подавлять функцию тромбоцитов для профилактики инфарктов и инсультов. «На поверхности тромбоцитов существуют рецепторы, через которые осуществляется слипание и приклеивание их к сосудистой стенке. Различные лекарства действуют на эти рецепторы», — пояснил специалист и порекомендовал для борьбы с закупоркой вен принимать аспирин.

По его словам, препарат блокирует самый начальный шаг слипания тромбоцитов, причем навсегда — на все время жизни тромбоцита. Об этом 11 августа сообщили на портале «Свободная пресса».

Однако употребление аспирина не всегда может оказаться безопасным — в некоторых случаях он может стать причиной обострения неаллергической бронхиальной астмы. Подробнее об этом рассказала врач иммунолог-аллерголог Наталья Перова.

«Аспирин-индуцированное респираторное заболевание или неаллергическая бронхиальная астма — это заболевание органов дыхания, обостряющееся после приема аспирина (НПВС). К его симптомам относятся чувство нехватки воздуха, одышка, кашель и полипозный риносинусит — хроническое заболевание слизистой носа и околоносовых пазух с образованием полипов», — пояснила медик.

По словам Натальи Перовой, для лечения неаллергической бронхиальной астмы исключают прием НПВС, назначают ингаляционные глюкокортикостероиды, при наличии инфекции могут прописать антибиотики.

«Также рекомендована диета. Нужно исключить продукты, которые содержат естественные салицилаты: консервы, продукты длительного хранения, колбасы, ветчину, буженину, яблоки, абрикосы, апельсины, грейпфруты, лимоны, виноград, персики, дыни, сливы, ежевику, малину, клубнику, вишню, черную смородину, чернослив, изюм, миндаль, картофель, томаты, огурцы, перец и даже пиво», — резюмировала врач.

Ранее, 7 марта, мы рассказывали, при каких признаках аллергии нужно обратиться к врачу.

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Медицина
Польза и вред
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