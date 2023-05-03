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Сегодня, 20:05

Врач рассказала, почему аллергикам лучше отказаться от кофе

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Наталья Перова
Врач-аллерголог, иммунолог, гирудотерапевт
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Чашка ароматного кофе с корицей и книга на столе.
Фото Freepik/jcomp

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Перова рассказала «СЭ», почему при обострении аллергии нужно отказаться от кофе. «К сожалению, придется огорчить любителей кофе, которые страдают от аллергических реакций, сезонных и не только. Кофе усиливает выработку гистамина, который расширяет мелкие сосуды и улучшает их проницаемость для клеток иммунной системы. И чем его больше, тем сильнее аллергия, зуд, отек и прочие ее симптомы», — пояснила специалист.

Также Наталья Перова отметила, что не только кофе может усиливать аллергию, но и ряд других продуктов. «Но хочется отметить именно кофе, поскольку, по моему опыту, сложнее всего пациентам отказаться именно от этого напитка», — резюмировала врач.

Ранее мы рассказывали, какие еще продукты способны усугубить аллергию.

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Советы и рекомендации
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