Врач назвал одну из причин появления тромбозов

Британский врач Майкл Мосли рассказал изданию Daily Mail, что резкое понижение температуры воздуха приводит к «сгущению» крови и повышению артериального давления. Это, в свою очередь, увеличивает риск тромбозов и инсультов.

По словам эксперта, зимой показатели преждевременной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний выше. При этом наибольшее количество смертей регистрируется в дни резкого похолодания.

Мосли объяснил, что при резком (и продолжительном) похолодании организм больше и дольше работает для поддержания внутренней температуры, что приводит к повышению вязкости крови.

Кроме того, на холоде сосуды могут спазмировать (резко сужаться), что снижает пропускную способность сосудистой системы и ухудшает кровоток. Это может привести к множеству опасных патологий, в том числе к инфаркту.