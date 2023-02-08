Врач назвал 3 привычки, которые помогут предотвратить тромбоз

Врач высшей категории, кардиохирург НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумакова Андрей Титаренко эксклюзивно для «СЭ» рассказал, какие привычки и образ жизни помогут предотвратить образование тромбов.

Самое главное — обеспечить организму необходимое количество питьевой воды. «Если не употреблять достаточное количество воды, особенно при усиленном расходе организмом жидкости, загущается внеклеточная среда, а затем и сама кровь. Как следствие, увеличивается риск тромбоза», — пояснил специалист.

Особенно важно соблюдать питьевой режим во время активных физических нагрузок и спортивных тренировок, сопряженных с усиленной работой мышц. В этот момент ускоряются биохимические процессы (обмены, синтезы, расщепления), которые протекают в жидкой среде нашего организма, и ему необходима вода. «Вы скажете: «Ну как же так? Я же работаю на тренировке, мои мышцы работают и прокачивают кровь, не давая ей застаиваться», — верно, не спорю. Но опасность получить тромбоз все-таки увеличивается. Поэтому возьмите за привычку пить воду пропорционально нагрузкам», — порекомендовал Андрей Титаренко. Среднее потребление воды на взрослого среднестатистического человека — 2,5 литра в сутки, и немного больше для людей «усиленно потеющих в спортзале». «На тренировке мы потеем, интенсивно дышим, теряем влагу. Наши почки, они тоже выводят жидкость, в процессе усиленного обмена веществ. Мы не замечаем, но в наших клетках идут процессы, которые требуют много влаги», — подчеркнул специалист.

Людям, страдающим наследственным или приобретенным варикозом вен, Андрей Титаренко порекомендовал сделать привычкой носить компрессионное белье для ног. Это будет полезно, как в повседневной жизни, так и при занятиях спортом.

Еще одна хорошая привычка, профилактирующая тромбы, — регулярно плавать в бассейне. «Ваш организм скажет вам большое спасибо, за помощь ему в поддержании «тонусо-объемного циркуляторного баланса»», — резюмировал кардиохирург.