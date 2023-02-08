Диетолог предложила способы, которые помогут справиться с зависимостью от сладкого

Диетолог и гастроэнтеролог Людмила Назаренко для портала «ГастрономЪ» дала рекомендации, которые помогут отказаться от сладкого. Как пишет издание, диетологи рекомендуют здоровым людям потреблять не более 25-30 граммов сахара в сутки. Поэтому полностью отказываться от него не нужно. «Глюкоза идет на поддержание углеводного обмена и выработку энергии, то есть сахар в том числе влияет на нашу работоспособность», — пишет издание.

Снизить потребление сахара здоровому человеку, по словам Людмилы Назаренко, поможет регулирование сна (не менее 7-9 часов в сутки), рацион, богатый белками (особенно завтрак), продуманное питание, насыщенное полезными жирами и углеводами с высоким содержанием клетчатки, отказ от подслащенных напитков, больше питьевой воды, исключение сахара из несладких продуктов (соусы, майонез) и контроль порций (не переедать).

Также диетолог посоветовала научиться отличать желание съесть что-то сладкое от чувства голода. «Когда вы захотите съесть что-то сладкое, например шоколадный торт, спросите себя: если бы передо мной сейчас было бы яблоко, я бы съел его? Если ответ «нет», вероятно, вы просто «играете» с аппетитом, а не голодны. В следующий раз, когда ответите «нет» на этот вопрос, подождите 20 минут, прежде чем есть. Часто случается, что тяга к сладкому уходит», — резюмировала Людмила Назаренко.