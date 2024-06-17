В Европе разрабатывают контрацептивы для диких животных и птиц

В Европе разрабатывают противозачаточные для диких животных, чтобы контролировать их численность и остановить распространение вредителей, передает The Guardian.

Серые белки, дикие кабаны и голуби не только размножаются с большой скоростью, но и доставляют европейцам много проблем. Чтобы сократить численность вредителей, ученые решили протестировать на них контрацептивы. Они планируют наполнять специальные кормушки и коробки с прикормкой ореховой пастой и зернами с добавлением противозачаточных препаратов. Исследователи считают, что такой способ контроля популяции животных и птиц более гуманный и эффективный. Ведь ранее вредители подвергались отравлению, отстрелу или отлову.

«Традиционные методы, такие как выбраковка, неэффективны, негуманны, неустойчивы, вредны для окружающей среды. Общественность все чаще выступает против них», — подчеркнула доктор Джованна Массеи из Йоркского университета.

Ученые отметили, что если эксперимент окажется успешным, то таким образом в дальнейшем можно вести контроль над популяцией птиц и животных, которые опасны для общества.