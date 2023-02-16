Врач назвал 3 категории людей, которым нельзя пить кофе

В издании «Кубанские Новости» привели рекомендации врача-терапевта Игоря Ляшенко о том, кому необходимо отказаться от употребления кофе. В эту категорию попадают дети до 16 лет, беременные женщины и люди, часто страдающие от повышенного давления. Также врач предупредил, что, если эти ограничения к вам не относятся, но вы превышаете дневную норму кофеина, это приведет к дефициту кальция и магния в организме, а в долгосрочной перспективе — остеопорозу.

«Чтобы не навредить себе, старайтесь не превышать допустимую безопасную дозу в 250-300 мг в день. Не добавляйте в чашку сахар, тогда тело быстрее станет стройным и подтянутым. Если классический черный кофе для вас горький, добавьте немного молока или сливок», — резюмировал Игорь Ляшенко.

Ранее мы рассказывали, полезен ли кофе перед тренировкой.