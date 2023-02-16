Эксперт объяснил, нужно ли употреблять спортивное питание

Проректор колледжа фитнеса и бодибилдинга Роман Юриков специально для «СЭ» рассказал, что спортивное питание нужно, чтобы обеспечить суточную калорийность и уменьшить объем потребляемой пищи. Это важно для спортсменов, поскольку во время высокоинтенсивной тренировки работа кишечника замедляется, чтобы сэкономить энергию. Также есть вероятность перекручивания отдельных участков кишки, как результат — летальный исход. «Поэтому поступающая пища должна быть наиболее легкой и с высокой пищевой плотностью. Так называемый «пищевой комок» в среднем не должен превышать 500-700 граммов», — пояснил эксперт. Поэтому, если тренировки с большими нагрузками в вашей жизни не присутствуют, то в финансовых затратах на спортивное питание смысла нет. Спортсменам же и занимающимся фитнесом Роман Юриков порекомендовал выбирать сертифицированные добавки с проверенным качеством ингредиентов и достоверностью маркировки.

Почему обычному человеку нельзя питаться как профессиональному спортсмену, даже, если вы активно тренируетесь, читайте в полной версии материала в «СЭ».