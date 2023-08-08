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Сегодня, 15:45

Врач напомнила о способах защиты от COVID-19

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Екатерина Курбатова
Cпециалист по управлению качеством
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Вирус короны.
Фото Freepik/freepik

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила регионам подготовиться к иммунизации населения в связи с замедлением темпов снижения заболеваемости COVID-19 в России. «За 31-ю неделю зарегистрировано 2932 случая заболевания, за 30-ю — 2985», — уточняется в сообщении. При этом самыми распространенными типами коронавируса называют геноварианты штамма «омикрон». Об этом 7 августа сообщили на портале RT.

Врач, эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова рассказала СЭ, что COVID-19 — серьезное заболевание, от которого важно принимать меры для защиты. «Опасность коронавируса в том, что он может вызвать тяжелые осложнения, вплоть до пневмонии, которая приводит к смерти. Кроме того, переболевшие COVID-19 пациенты нередко сталкиваются с так называемым постковидным синдромом — рядом относительно опасных заболеваний», — отметила эксперт.

По словам Екатерины Курбатовой, соблюдение рекомендаций по профилактике COVID-19 (ношение масок, физическая дистанция, регулярное мытье рук) поможет снизить риск заражения в любое время года. «Важно помнить, что эти рекомендации основаны на научных исследованиях и рекомендациях здравоохранительных организаций. Следите за своим здоровьем. Если появились симптомы, связанные с COVID-19, такие как лихорадка, кашель или затрудненное дыхание, обратитесь за медицинской помощью и оставайтесь дома», — подчеркнула врач.

Ранее, 29 октября 2022 года, мы рассказывали, как правильно повышать иммунитет простыми способами.

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Советы и рекомендации
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