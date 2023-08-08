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Сегодня, 16:20

Эксперты рассказали о плюсах похудения

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алена Денисова
Нутрициолог
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Стройная девушка с овощами.
Фото Freepik/prostooleh

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем ТГ-канале рассказал, что потеря 5% от исходного веса при наличии лишних килограммов может оказать благотворное воздействие на весь организм.

По словам эксперта, это помогает уменьшить количество висцерального жира, который обволакивает внутренние органы и очень опасен, примерно на 11%, внутрипеченочный жир — примерно наполовину, подкожно-абдоминальную жировую ткань — примерно на 17%. Также снизится концентрация инсулина в плазме натощак, триглицеридов и общего холестерина, а чувствительность к инсулину, наоборот, увеличится на 21-26%.

Нутрициолог, специалист по фитнес-диетологии и здоровому образу жизни, эксперт FPA Алена Денисова рассказала СЭ, что снижение веса оказывает положительное влияние в том числе на жизнь человека в быту. «Становится легче переносить физические нагрузки, улучшается самочувствие, пропадает одышка, появляется уверенность в себе, повышается настроение, за этим следуют успехи в карьере и личной жизни. Например, у человека пропадает ощущение оценки окружающими его фигуры, в результате проходит страх публичных выступлений или знакомства с новыми людьми», — отметила специалист.

Но, прежде всего, Алена Денисова порекомендовала воспринимать коррекцию веса как способ улучшить свое здоровье, предотвратить развитие многих заболеваний, связанных с метаболизмом, ЖКТ, дыхательной системой, опорно-двигательным аппаратом, зубами, сердцем и сосудами, а также повысить качество жизни.

Ранее, 25 декабря 2022 года, мы рассказывали о причинах похудеть.

Теперь у нас есть сообщество «Вконтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

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