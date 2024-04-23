В США зафиксировали два случая заражения человека вирусом зомби

Команда ученых из Техаса провела исследование и пришла к выводу, что в 2022 году два охотника могли заразиться и умереть от хронической изнуряющей болезни оленей, которую прозвали «вирус зомби».

У одного из заболевших проявились быстро нарастающая растерянность, агрессия и судороги. Посмертно у него диагностировали болезнь Крейтцфельда-Якоба, которая разрушает мозг и по действию сопоставима с коровьим бешенством. От этого же заболевания умер его друг.

Однако эксперты уверены, что погибшим поставили неверный диагноз. По мнению исследователей, охотники могли заразиться «вирусом зомби» оленей. Тем не менее причинно-следственная связь точно не установлена, пишет журнал Neurology.