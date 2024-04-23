Фитнес-тренер рассказала, как провести майские праздники с пользой для здоровья

В эксклюзивной беседе с «СЭ» фитнес-тренер Елена Соболь отметила, что майские праздники — это не повод для лени, скорее наоборот. В этот период эксперт советует увеличить количество физической активности.

«Отправляйтесь в небольшое путешествие в горы или лес. Уделите хотя бы один час пешим прогулкам, тренируйтесь в тренажерном зале, играйте в футбол, волейбол или баскетбол. Любая физическая активность просто необходима», — объяснила эксперт.

По словам специалиста, в майские праздники следует внимательно следить за рационом. Нужно исключить «мусорные продукты», а именно чипсы, газировки, фастфуд и алкоголь. С шашлыком тоже не стоит перебарщивать, лучше выбирать нежирные сорта мяса и сочетать их с овощами и томатным соусом.

«Не забывайте про отдых. Ведь праздники — это отличный повод сбить режим. Однако полноценный восьмичасовой сон просто необходим организму для его нормального функционирования», — заключила тренер.