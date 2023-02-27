В Минздраве предупредили об опасности обострения хронических заболеваний после застолья

Пресс-служба Министерства здравоохранения предупредила россиян быть осторожнее за праздничным столом. Предостережение по-прежнему остается актуальным, ведь несмотря на то, что Масленица и 23 февраля уже позади, предстоит еще 8 марта. Наш народ любит пышные застолья в кругу семьи, коллег и друзей, что нередко становится не только источником приятных эмоций, но и серьезных проблем со здоровьем. «Нужно быть осторожным за праздничным столом. Особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями желудочно-кишечного тракта, нарушениями обмена веществ и ожирением. Риск обострения хронических заболеваний после праздничного застолья увеличивается примерно на 30%», — заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по медицинской профилактике Любовь Дроздова. Осторожность стоит проявлять и людям с сахарным диабетом.

Также представитель Минздрава предупредила об опасности «синдрома праздничного сердца», характеризующегося острым нарушением ритма и проводимости сердца из-за злоупотребления спиртным. «Иногда аритмия возникает практически сразу после приема алкоголя, иногда — на следующий день после застолья», — сообщается в публикации.

Чтобы избежать неприятных последствий, важно помнить о разумных мерах потребления еды и алкоголя, пить чистую питьевую воду, двигаться и больше времени проводить на свежем воздухе.

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