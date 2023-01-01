Как справиться с похмельем? 11 действенных способов

Составили план, что делать, если вы переборщили с алкоголем.

Любой поход на вечеринку, праздничное застолье, как правило, сопровождается хотя бы небольшим количеством алкоголя. В хорошей компании можно ненароком выпить чуть больше (или даже намного больше), чем может вынести ваш организм. Зачастую эффект алкогольного опьянения немного отсрочен, и не сразу можно понять, что «пора остановиться». Наша печень — большая умничка, и она пытается сделать все возможное, чтобы побочный эффект от употребления горячительного был минимальным, но получается это далеко не всегда.

Похмелье — признак чрезмерного употребления алкоголя. Головная боль и головокружение может настигнуть даже спустя несколько часов после выпитого. Некоторые счастливчики никогда не испытывают похмелья, но большинство из них все равно будут иметь некоторые побочные состояния, такие как снижение аппетита или избыточная жажда и учащенное мочеиспускание, изменение стула в сторону послабления. Тем самым организм пытается разгрузить себя от лишних продуктов распада токсичных веществ, старается вывести их как можно быстрее.

Основные симптомы похмелья

Тошнота и рвота, понос

Сухость во рту, сопровождаемая чрезмерной жаждой

Головные боли и мышечные боли

Общая слабость

Дрожь и невозможность ходить прямо

Головокружение

Нарушения настроения в сторону депрессии или агрессии

Учащенное сердцебиение

Проблемы концентрации

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Как предупредить похмелье

Никогда не пейте натощак, так как это только ухудшает ситуацию. Во-первых, есть риски того, что крепкий алкоголь или вино (с избыточной кислотностью) «обожжет» вам желудок. Во-вторых, всасываемость алкоголя и «атака» на печень будет в разы сильнее.

Старайтесь пить чистые напитки, такие как водка, вино, ром, текила, и избегать смешанных коктейлей, например карамельного виски или других темных ликеров, так как они, как правило, оказывают более драматическое влияние на организм.

Не пейте слишком быстро, пропускайте «штрафные». Быстрое употребление алкоголя на спор, на «слабо» — повышенный риск выпить совсем не «свою» дозировку.

Помимо алкоголя, пейте чистую простую воду или любые другие несладкие напитки или минералку. Сахар усиливает эффект «брожения» — опьянение будет больше. А вода размывает концентрацию алкоголя, тем самым облегчая процесс его выведения, помогая почкам.

Не курите. Курение и одновременное употребление алкоголя может вызвать раздражение желудка, старайтесь не сочетать.

Установите лимит. Поставьте сами для себя своеобразное ограничение на количество напитков, которые, как вы знаете, можете выпить без последствий.

Freepik/senivpetro

Перед вечеринкой выпейте сорбенты (энтеросгель, полисорб, да хотя бы уголек) — это сократит количество всасывания алкоголя в стенки желудка и кишечника и поможет побыстрее его вывести из организма.

Что делать, если похмелье уже наступило

Но если все же не удалось предупредить похмелье и оно уже застало врасплох:

Минералка. Слишком много алкоголя может вызвать обезвоживание. Поэтому очень важно восполнять водно-солевой баланс. Регидрон или даже обычная минералка (например Боржоми или Ессентуки 4 или 17) будут тут очень даже кстати. В составе регидрона необходимые электролиты плюс небольшое количество глюкозы, что в сочетании поможет быстро убрать состояние «потери» микроэлементов.

Кофе. Кофеин обычно используется для противодействия усталости и дискомфорту, связанным с похмельем. Употребление тонизирующих напитков даст прилив сил. Популярный чай с лимоном или мятой, крепкий кофе без сахара и даже кока-кола. Но увлекаться ими не стоит, перестимулировать ослабленный организм можно запросто и получить ухудшение состояния.

Сон. Большинство людей не высыпаются после ночной вечеринки, а полноценный сон и отдых — один из лучших способов борьбы с чрезмерным потреблением алкоголя. Организму нужно время и силы для восстановления.

Freepik/jcomp

Вода. Когда вы пьете воду, организм выводит токсины через почки. Любой алкоголь — это токсин. Возможно, вы замечали, что когда вы пьете алкоголь, как правило, чаще ходите в туалет. Это увеличение мочеиспускания связано с тем, что ваше тело пытается устранить токсичные вещества. Но и обычная жидкость в организме должна восполняться, чтобы не допустить обезвоживания.

Глоток алкоголя. Небольшое количество алкоголя после может помочь повысить уровень эндорфинов в организме, заставляя вас чувствовать себя лучше. Главное — не увлекаться. Достаточно просто пригубить стопку — коснуться кончиком языка (где как раз расположены алкогольные рецепторы).

Витамин С. Это мощнейший антиоксидант. Алкоголь повышает токсичную нагрузку на печень, само собой увеличивая рост свободных радикалов в организме и снижая уровень антиоксидантной защиты. Витамин С, а также вытяжка из пихты, крепкий зеленый чай могут повысить уровень антиоксидантов и тем самым уменьшить состояние интоксикации.

Углеводы. Когда вы пьете, уровень сахара в крови снижается. Состояние усталости и головные боли могут быть вызваны и снижением уровня глюкозы. Проблема в том, что многие люди пьют на голодный желудок и забывают поесть. Поэтому употребление чего-то такого простого, несладкого, но углеводного, может помочь сбалансировать уровень сахара в крови. Лучше использовать сложные углеводы, например цельнозерновую кашу, для избежания резкого подъема сахара.

Спаржа. Этот овощ полезен тем, что содержит большое количество минералов и аминокислот, которые помогают вашему организму восстановить состояние опьянения. Спаржа также снижает токсичность алкоголя в крови за счет мочегонных свойств, которыми обладает.

Freepik/jcomp

Имбирь. Он оказывает глубокое влияние на систему детоксикации, являясь еще и хорошим антисептиком. Имбирь может уменьшить рвоту или тошноту, вызванную избытком алкоголя.

Сок. Это еще один вариант, который поможет восстановить электролиты и минералы в вашем организме, что заставит вас чувствовать себя лучше.

Сорбенты. Как до, так и после вечеринки стоит «подстраховать» себя сорбентами. Они помогут снизить уровень интоксикации в организме, а также вывести продукты распада этанола.



Если вы знаете, что собираетесь пить и тем более знаете свою реакцию на алкоголь, лучшее, что вы можете сделать, это использовать некоторые профилактические меры, описанные в начале статьи, чтобы избежать симптомов похмелья на следующий день.

Помните: пейте медленно и не пейте спиртные напитки натощак — даже такие элементарные правила осторожности снизят риски появления интоксикации позже.

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