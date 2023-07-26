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Сегодня, 17:45

В Минздраве оценили доступность средств экстренной контрацепции

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
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Тест на беременность и таблетки.
Фото Freepik/freepik

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Министерства здравоохранения России Наталия Долгушина заявила, что внесение в перечень предметно-количественного учета (ПКУ) таких медсредств, как мизопростол и мифепристон, не коснется доступности препаратов экстренной контрацепции. Также она отметила, что врачами в качестве экстренной контрацепции рекомендовано использовать левоноргестрел, комбинированные оральные контрацептивы и внутриматочные контрацептивы. Об этом 25 июля сообщили на сайте издания «Газета.Ру».

Врач-гинеколог Мария Филатова рассказала СЭ, что на данный момент процедура медикаментозного прерывания беременности по закону должна проводиться только в стенах медицинского учреждения, имеющего соответствующую лицензию. На деле же некоторые аптеки и женщины находят способ обходить этот путь, так как препараты находятся не на количественном учете.

«В годы моей ординатуры сталкивалась с тем, что женщины поступают в стационар с обильным кровотечением после процедуры медицинского аборта вне стен лечебного учреждения. Они заказывали препараты для искусственного прерывания беременности через интернет. У одной девушки все могло закончиться крайне печально, так как ее беременность оказалась внематочной, а в этом случае медикаментозный аборт может угрожать жизни», — поделилась медик.

По словам Марии Филатовой, у фармаборта есть риск осложнений (около 5%), но когда эта процедура проводится в стенах лечебного учреждения, женщина предварительно обследуется на предмет заболеваний крови, инфекций и обязательно проводится УЗИ для исключения внематочной беременности. Предварительное обследование в условиях клиники позволяет предупредить и снизить риск осложнений. Плюс женщина информируется о том, в каких случаях необходима госпитализация в стационар.

«В социальных сетях наблюдаю некоторую панику насчет того, что средства экстренной контрацепции станут также количественно учетными. Но изменения не касаются препаратов для экстренной контрацепции, это очень важно разделять, то есть в случае необходимости женщина сможет воспользоваться данными препаратами. Они используются не тогда, когда беременность уже случилась, а когда есть шанс того, что она случится, с целью предотвращения», — пояснила врач.

Также гинеколог обратила внимание, что в случае с препаратами для медикаментозного аборта ситуация иная — они принимаются для завершения нежелательной (или нежизнеспособной) беременности, когда она уже случилась. «Экстренная контрацепция — это одно, и она должна оставаться доступной. Медикаментозное прерывание беременности — это другое медицинское вмешательство, и есть логика в том, чтобы препараты находились на количественном учете», — резюмировала Мария Филатова.

Ранее, 21 марта, мы рассказывали о самых ненадежных методах контрацепции.

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Медицина
Польза и вред
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