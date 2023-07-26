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Сегодня, 19:35

Эксперты объяснили, чем опасен алкоголь во время купания

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Галина Хусаинова
Эксперт системного оздоровления, провизор
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Парень прыгает в воду.
Фото Freepik/freepik

Врач-травматолог-ортопед Кирилл Аникин 25 июля в беседе с изданием «АиФ» рассказал, что в алкогольном опьянении можно получить серьезные травмы. В этом состоянии — море по колено и многих тянет на экстрим, который может обернуться трагедией.

«Один из самых безрассудных поступков, который можно совершить около водоема, — это прыгнуть в воду вниз головой. Ныряя таким образом, человек может удариться, потерять сознание, захлебнуться, получить черепно-мозговую или осложненную позвоночно-спинномозговую травму (ПСМТ) шейного отдела позвоночника. Последняя — «травма ныряльщика» — в большинстве случаев приводит к инвалидизации», — предупредил медик.

Эксперт в области долголетия и системного оздоровления Галина Хусаинова рассказала СЭ, что опасность представляют не сами пиво, водка или алкогольные коктейли, а то, что они делают с мозгом.

«Спиртное тормозит скорость обработки информации, тело раскоординировано, происходит искажение восприятия дистанции и ориентации в пространстве, мозг попадает в ловушку ложной реальности. Это небольшой список тех изменений, которые алкоголь вызывает в организме, и этого вполне достаточно, чтобы понять, что произойдет, если человек в нетрезвом состояний войдет в море, реку или водоем», — заявила эксперт.

Галина Хусаинова обратила внимание на печальную ежегодную статистику МЧС по погибшим: каждый третий взрослый — в состоянии алкогольного опьянения. В некоторых регионах России процент достигает 50%. «На жаре метаболические процессы в печени ускоряются и токсическое опьянение наступает быстрее. Температура воды и воздуха может сильно отличаться на 10-20°С и более. Резкий вход в воду и тем более ныряние даже для здорового организма — стресс сосудов головного мозга, отягощаемый приемом алкоголя», — подытожила эксперт.

Ранее, 7 мая, мы рассказывали, как понять, что вам пора отказаться от алкоголя.

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Польза и вред
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