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Сегодня, 14:20

Дезинфектолог рассказал, как избавиться от комаров на участке

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Комар кусает человека.
Фото Freepik/jcomp

Санитарный врач, дезинфектолог, эпидемиолог Николай Дубинин рассказал «СЭ», как избавиться от комаров на приусадебном участке. По его словам, в регионах с умеренным климатом первые комары появляются уже в мае и исчезают лишь в октябре. Они активны ночью, с сумерек и до рассвета. Комары избегают освещенных мест, холодов, ветра, держатся в тенистых влажных пространствах. «Это могут быть заболоченные, лесистые местности, высокая трава и кустарники, стоячая вода или места ее скопления после дождя, канавы, дупла деревьев. Поэтому для контроля численности насекомых на участке необходимо следить за любыми скоплениями воды, подстригать и косить высокую траву, а также ветвистые кустарники около дома», — пояснил специалист.

Как отметил Николай Дубинин, для дачного участка с большой активностью насекомых подойдет профессиональная услуга обработки от комаров. Там, где комары присутствуют в умеренных количествах, но все же докучают, можно обзавестись специальной ультрафиолетовой лампой или иными высокотехнологичными ловушками.

Ранее мы рассказывали, как защитить домашних питомцев от клещей.

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Советы и рекомендации
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