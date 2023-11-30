Ученые нашли первый признак развития болезни Альцгеймера

С возрастом у человека в незначительном объеме уменьшается гиппокамп — особая область мозга, отвечающая за пространственную навигацию, эмоции и память. Однако недавно калифорнийские ученые выяснили, что внушительное уменьшение гипокампа может стать причиной развития болезни Альцгеймера. Об этом пишет портал Pravda.ru.

Человек еще может не осозновать потерю личности, но уже испытывать проблемы с запоминанием или ориентацией в пространстве. Кроме того, отмечается и эмоциональная нестабильность — резкие вспышки агрессии, равнодушия или сентиментальности.

Оказывается, уменьшение гиппокампа происходит еще до выявления специфического белка — главного показателя болезни Альцгеймера. Поэтому данное открытие поможет при ранней диагностике заболевания.