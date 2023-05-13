Как развить память? 5 эффективных упражнений

Память — навык, который можно и нужно развивать. Вместе с врачом-неврологом, доктором медицинских наук и научным руководителем клиники восстановительной неврологии Ринатом Гимрановым рассказываем, какие привычки и упражнения помогут улучшить память.

Какие привычки помогают натренировать память

Соблюдайте здоровый образ жизни

Для сохранения памяти важно спать достаточно (7-8 часов в сутки), избегать стресса, курения и алкоголя, правильно питаться и заниматься физической активностью. В рационе должны быть продукты, богатые антиоксидантами, омега-3 жирными кислотами, витаминами группы В и другими полезными веществами.

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Такие продукты, как орехи, рыба, яйца, зелень, ягоды, овощи и фрукты, способствуют улучшению памяти и профилактике старческого слабоумия.

Тренируйте память с помощью упражнений и игр

Вы можете использовать разные методы для запоминания информации, такие как ассоциации, зрительные образы, «дворец памяти» и т. д. Также можно учить стихи, иностранные языки, играть в шахматы, кроссворды, пазлы и другие интеллектуальные игры, которые стимулируют работу мозга и укрепляют нейронные связи.

Упражнения для улучшения памяти

Таблица Шульте

Это таблица из квадратов, в которые в случайном порядке занесены цифры от 1 до 25. Нужно взглядом по порядку находить и собирать цифры. Это упражнение тренирует концентрацию внимания и скорость реакции, а также улучшает зрительную память.

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Странный зоопарк

Это игра, в которой нужно придумать и запомнить названия животных, начинающихся на определенные буквы. Например, на букву А можно придумать аллигатора-акробата, на букву Б — бегемота-балерину и т. д. Чем необычнее и смешнее название, тем легче его запомнить.

Это упражнение развивает фантазию и словесную память.

Скрытые предметы

Упражнение, в котором нужно посмотреть на картинку с множеством деталей и запомнить как можно больше предметов на ней. Затем нужно закрыть картинку и перечислить все запомненные предметы.

Это упражнение развивает зрительное восприятие и память на образы.

Рисование карт

В этом упражнении нужно посмотреть на карту какого-либо города или страны и запомнить ее основные элементы: реки, горы, границы, города и т. д. Затем нужно закрыть карту и попробовать нарисовать ее на бумаге как можно точнее.

Это упражнение развивает пространственное мышление и память на местоположение объектов.

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«Дворец памяти»

Придумайте виртуальное место, например дом или дворец, и свяжите с ним информацию, которую нужно запомнить. Например, если нужно запомнить список продуктов для покупки, можно представить себе кухню и расположить продукты по разным шкафам и полкам. Затем пройтись по своему «дворцу памяти» в уме и вспомнить все продукты.

Это упражнение развивает ассоциативное мышление и память на смыслы.

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