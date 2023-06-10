Трихолог Титушкина перечислила прически, которые могут оставить человека без волос

Врач-косметолог, врач-дерматолог, врач-миколог и врач-трихолог Екатерина Титушкина рассказала, что из-за постоянного ношения тугих хвостов или пучков может нарушиться кровоснабжение волос и их рост.

«Сильное натяжение, перекручивание, а также излишняя фиксация волос, как правило, приводят к нарушению кровоснабжения на уровне волосяной луковицы. В результате такое неправильное питание глубоких структур приводит к гибели и выпадению волоса», — приводит «Life.ru» слова Титушкиной.

По словам специалиста, такое явление в науке называется «тракционная алопеция». Данное заболевание характеризуется выпадением волос из-за внешнего травмирующего действия на волосяной фолликул. Врач отмечает, что, если сменить прическу, все пройдет.