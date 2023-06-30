Трихолог предупредила о риске выпадения волос из-за сухого шампуня

Трихолог Наталия Жовтан рассказала, какие опасности несут вашим волосам сухие шампуни.

«Основными «рабочими» частичками сухих шампуней являются сорбенты, которые впитывают кожное сало и маскируют загрязнения. Эти частички остаются на коже даже после правильного нанесения средства и могут закупоривать и волосяной фолликул, и выходные протоки сальных и потовых желез, чем провоцируют воспаление. Это приводит к усилению выпадения волос», — приводит слова врача Life.

Кроме того, даже самые натуральные экстракты в составе средства могут привести к аллергическим реакциям, раздражению кожи, зуду или усугубить уже существующие проблемы.

Также, уточняет Жовтан, эти шампуни могут делать волосы тусклыми и лишенными блеска, а неправильно подобранный цвет пигмента может быть заметен на стержнях волос или одежде в виде мелкой пыли. Кроме того, трихолог предупредила, что сухие шампуни противопоказаны детям и людям с чувствительной кожей головы.

«По мнению трихологов, такие средства могут использоваться как экспресс- или SOS-средства, но лучше, безопаснее и правильнее использовать классические средства и воду для тщательного очищения волос и кожи головы», — заключила врач.