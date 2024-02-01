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Врач объяснил, что такое межпозвоночная грыжа
Здоровье

1 февраля, 19:30

1 мин.

Врач объяснил, что такое межпозвоночная грыжа

Мария Маковей
Автор
Женщина с болью в шее.
Фото Staras/istockphoto.com
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Врач высшей категории Александр Горячев объяснил «СЭ», что такое межпозвоночная грыжа. По его словам, это заболевание, при котором нарушается целостность фиброзного кольца — внешней оболочки межпозвоночного диска.

Фиброзные кольца смещаются, их ядра выпячиваются в позвоночный канал. Это может произойти как в обе стороны, так и только в правую или левую стороны.

Горячев подчеркнул, что без должного лечения внешняя оболочка межпозвоночного диска разрывается. Жидкость ядра попадает в позвоночный канал и сдавливает нервные окончания.

«При запущенных стадиях патологии и отсутствии своевременной медицинской помощи есть риск потери подвижности», — добавил эксперт.

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