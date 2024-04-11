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Терапевт назвала неочевидный признак обезвоживания
Здоровье

Сегодня, 13:00

1 мин.

Терапевт назвала неочевидный признак обезвоживания

Мария Маковей
Автор
Человек наливает воду в стакан
Фото Detry26/istockphoto.com
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Врач-терапевт Анна Синяева в разговоре с «СЭ» перечислила основные признаки обезвоживания, один из которых — неприятный запах изо рта.

По ее словам, чаще всего при обезвоживании люди замечают сухость во рту, но мало кто догадывается, что недостаток жидкости провоцирует неприятный запах.

Так, обезвоженный организм вырабатывает мало слюны, ее не хватает, чтобы вымыть остатки пищи изо рта.

«В итоге бактерии в ротовой полости активно размножаются, что приводит к неприятному запаху», — заключила доктор.

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