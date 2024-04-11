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Кардиолог назвал причины развития гипотонии
Здоровье

Сегодня, 18:45

1 мин.

Кардиолог назвал причины развития гипотонии

Мария Маковей
Автор
Илья Луконин
Врач-эндокринолог, терапевт
Девушка измеряет давление
Фото Farion_O/istockphoto.com
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В эксклюзивной беседе с «СЭ» врач-кардиолог, терапевт, эндокринолог Илья Луконин рассказал, почему возникает гипотония.

По его словам, для некоторых людей гипотония — это признак развития серьезных заболеваний, а для других вполне естественное состояние. Однако наблюдаться у врача следует всем.

«Есть несколько причин развития гипотонии. Она может случиться у людей, которые имеют генетическую склонность к пониженному давлению, ее еще называют физиологической. Она также случается у спортсменов и при адаптации организма к смене климата», — добавил эксперт.

Также гипотония бывает первичной и вторичной. Первая встречается у пациентов с особым видом невроза сосудодвигательных центров мозга, а вторичная характерна для людей, страдающих аритмией, малокровием, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки.

«Самой опасной и непредсказуемой считается острая гипотония. Она развивается стремительно и приводит к серьезным патологиям кровоснабжения. Возникает в результате обезвоживания организма, травм, отравлений», — объяснил доктор.

Кроме того, привести к проблемам с давлением может нехватка аскорбиновой кислоты, витамина Е, строгая, несбалансированная диета и бесконтрольный прием различных лекарств.


«Если вы почувствовали апатию, усталость, ухудшение памяти, головные боли, расстройства терморегуляции, гипергидроз ладоней и стоп, а также учащение сердцебиения, незамедлительно идите к врачу», — заключил кардиолог.

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