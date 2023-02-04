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4 февраля, 23:30

Стоматолог Багавиева рассказала, как алкоголь влияет на зубы

Алина Савинова
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Врач-стоматолог Светлана Багавиева объяснила, почему алкоголь разрушительно действует на зубную эмаль.

«Алкоголь выводит жидкость из организма. Вместе с жидкостью выходят полезные микроэлементы, в том числе кальций и фосфор, которые являются основными строительными элементами наших зубов и костей. Это приводит к их хрупкости.

Обезвоживание также вызывает сухость полости рта и снижает выработку слюны, которая выполняет защитную функцию, убивая микробы, нормализуя микрофлору и кислотно-щелочной баланс, а также увлажняя слизистую оболочку. Когда слюны недостаточно, то начинает активно развиваться кариес, откладывается зубной налет, воспаляются десны, появляется стоматит», — приводит «Life.ru» слова Багавиевой.

Также стоматолог отметила, что спиртные напитки содержат сахар, который плохо влияет на эмаль и приводит к зубным болезням. Кроме того, крепкий алкоголь обжигает слизистую оболочку и способствует развитию злокачественных новообразований, а холодные коктейли со льдом вызывают трещины на эмали.

 

 

 

Источник: https://life.ru/p/1556491
Здоровье
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