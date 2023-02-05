Эксперт объяснил, почему у мужчин появляется живот

Фитнес-тренер Александр Карпов эксклюзивно для «СЭ» рассказал, что большой живот у мужчин может появиться вследствие нарушения в работе тестостерона. «Тестостерон считается важным мужским половым гормоном, хотя женский организм также его производит. Дефицит тестостерона может замедлить рост мышц и привести к увеличению веса», — пояснил специалист. По его словам, до 30% мужчин с ожирением имеют низкий уровень тестостерона.

Какие еще причины могут спровоцировать появление живота у мужчин и женщин и, как его убрать, читайте в полной версии материала в «СЭ».