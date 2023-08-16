Специалисты рассказали, полезно ли плакать

Врачи и ведущие программы «Жить здорово!» терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в очередном выпуске рассказали о пользе слез. По их словам, плач снижает уровень стресса и способствует выработке гормонов счастья. Об этом 16 августа сообщили на портале «Лента.Ру».

Как пояснили специалисты, со слезами выводится гормон стресса кортизол и вырабатывается окситоцин и серотонин. «Это гормоны счастья, тепла, привязанности», — отметил Михаил Коновалов. Кроме того, слезы обладают антимикробным действием, благодаря лизоциму.

Психолог Юлия Керецман подтвердила СЭ благотворное влияние слез на организм и психоэмоциональное состояние. «Каждый человек по себе знает: слезы приносят облегчение. И этому есть научное подтверждение. Еще в 80-х годах биохимик Уильям Фрей в книге «Плач: тайна слез» предположил, что слезы выводят токсины, и сейчас уже доказано, что слезы содержат лизоцимы, которые не только убивают бактерии, но и очищают организм от стрессгормонов, таких как кортизол, избавляя нас от стрессового давления», — пояснила эксперт.

Подтверждения тому, что слезы способствуют выработке гормонов счастья, таких как серотонин и окситоцин, Юлия Керецман не дала. «О подобном я не слышала. Поэтому считаю, что успокаивающий эффект слез скорее в уменьшении концентрации гормонов стресса. Психологический эффект слез обусловлен тем, что с их помощью мы проживаем «застрявшие» эмоции. Но не любой плач способствует облегчению, а лишь искренние эмоциональные слезы», — заключила психолог.

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